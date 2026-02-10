我是廣告 請繼續往下閱讀

義大利發生一起驚悚運鈔車搶案，一夥蒙面歹徒在高速公路上持槍攔路伏擊運鈔車，當街用爆裂物試圖炸開車門強行闖入，逃逸時還沿路撒下金屬刺釘斷後，畫面相當火爆，有如動作電影場面。綜合外媒報導，這起搶案發生在本週一，位於義大利普利亞大區（Puglia）的613號高速公路，一夥蒙面歹徒手持步槍縱火封路，車頂還裝有藍色警示燈，疑似想要冒充警車，先是迫使運鈔車在路中分隔島旁停下，隨即用爆裂物炸車，現場立即爆岀巨大火球以及漫天白煙，附近駕駛全都看傻，場面相當駭人。當地憲兵巡邏隊聞訊隨即趕抵現場，與匪徒爆發槍戰，一陣交火後匪徒們開車逃逸，還沿路撒下金屬刺釘，想要干擾警方追擊。警方表示，之後在郊區找到被匪徒們遺棄的作案車輛，並在附近逮捕了2名嫌犯，至於其他嫌犯目前仍在追捕中。雖然匪徒鬧出這麼大的動靜，但未能從運鈔車中搶走任何現金，且槍戰過程中也沒有人員傷亡。該運鈔車屬於Battistolli公司，該公司在義大利各地經營運鈔服務，並標榜運鈔車都有重度防衛裝甲，果然禁得起考驗。