▲中台灣燈會汽車停車資訊(圖／交通局提供2026.2.10)

迎接馬年到來，「2026中台灣燈會」將於2月15日至3月3日在水湳中央公園盛大登場。台中市政府交通局長葉昭甫表示，預期燈會將吸引大量人潮，市府已提前完成交通疏運與管制規劃，整合「智慧停車查詢」、接駁專車及周邊交通管制措施。交通局呼籲民眾善用大眾運輸與假日免費接駁車，並透過「2026中台灣燈會即時交通網」掌握路況，輕鬆賞燈不塞車。葉昭甫指出，為讓民眾賞燈更便利，市府建置「2026中台灣燈會即時交通網」，民眾出發前掃描QR Code或上網查詢，即可掌握周邊停車場剩餘車格並導航前往，有效減少繞行尋找車位的時間。燈會期間，交通局於會場周邊規劃經貿6、經貿8、中央公園南北側及創研區等13處停車場，共提供超過5,600格汽車位及6,200格機車位；另於凱旋路周邊設置臨時機車停車區，步行即可抵達會場。針對公共運輸，交通局規劃「市府線」及「松竹線」2條假日免費接駁專車。往會場發車時間為下午4時30分至晚間9時30分，離場則為下午5時30分至晚間10時30分，約15至20分鐘一班，坐滿即發。平日賞燈民眾則可利用綠4、6路、8路等22條行經周邊的公車路線，台中市民持電子票證更可享「雙十公車」優惠。配合人流動線，交通局將於敦化路二段、啟航路、經貿二路等路段實施交管，禁止一般車輛通行。凱旋七路至凱旋二街等路段則規劃為臨時機車停車區。此外，YouBike「敦化凱旋路口」及「自我體驗區」兩站點將於燈會期間暫停營運。交通局特別提醒，為維護活動安全，2月15日至3月3日中央公園部分空域全面禁止遙控無人機活動。籲請民眾配合現場交管人員指揮，並多加利用「2026中台灣燈會即時交通網」查詢最新懶人包與管制資訊，共度安心愉快的節慶時光。