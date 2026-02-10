我是廣告 請繼續往下閱讀

七連霸的原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，國民黨智庫副董事長李鴻源今（10）日表示，和高金素梅「很久沒聯絡了」，對搜索事件不清楚。北檢說明，高金素梅因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，涉違反貪污治罪條例，搜索其住所、國會辦公室及案關人員住居所等共30處。針對高金素梅被搜索一事，曾和高金素梅傳出緋聞的李鴻源今日連同國民黨副主席蕭旭岑聯袂召開「國共兩黨智庫論壇成果記者會」，被問到高金素梅的近況時，回應：「對不起，我們很久沒聯絡了」，並強調對於搜索一事並不清楚。2006年時任台北縣副縣長、已婚的李鴻源，被直擊多此和高金素梅一起打網球、聽音樂會、海邊踏青，甚至同遊北京。當時高金素梅僅表示，「我很願意去承擔，我應該要有的，外界的所有批評」；李鴻源則回應，「我跟高金素梅，是非常契合的好朋友。」