▲金高恩（左）選擇相處起來自在的盛閔。（圖／翻攝自Netflix）

韓國戀愛綜藝節目《單身即地獄5》今（10）日下午4點播出最後2集，在節目中製造最多話題的崔美娜秀最後情定李省勳，人氣最高的金高恩最後和趙珆乾最有火花，不過她卻選擇禹盛閔，讓主持群傻眼到講不出話。《單身即地獄5》今日迎來最終選擇，一開始周旋在4男之間的崔美娜秀最後選擇李省勳，李省勳也選擇了她，林琇濱選擇了喜珗；株榮則和載真一起牽手離開，田徑女神珉志也如願和承一修成正果，最令主持群意外的是人氣王金高恩，她看似和趙珆乾最有火花，結果卻選擇了互動最少的禹盛閔，讓所有人驚訝到說不出話。金高恩在節目中表示，和趙珆乾聊天時很愉快也很有好感，但越聊越發現問題，「他好像不擅長表達自己，如果可以更坦率表達自己的感情，讓我能接收到他的心意，我應該會更喜歡他。」反觀跟禹盛閔相處時，一直都非常自在，也能感受到禹盛閔在她看不見的地方，默默地照顧著自己，也會有些小舉動表達心意。不過主持人李多熙認為，珆乾其實已經很主動表達了，圭賢則說金高恩可能是需要生活小事上的關心、表達，而不只是嘴上說說。另外2位沒有配對成功的女嘉賓，李涵恩選擇了載真，咸譽真放棄選擇。