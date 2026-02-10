我是廣告 請繼續往下閱讀

即將迎接馬年到來，春節前後也是刮刮樂銷售旺季，其中「2000萬超級紅包」除了有10個頭獎2000萬元，還有1200個百萬大獎。台灣彩券公司今（10）日透露，有2位男性遊客到宜蘭縣羅東夜市逛街，玩夾娃娃機夾到金元寶按鈕的「暴富」吊飾，只要按下按鈕就會發出招財的聲光效果，搭車返家路上決定進彩券試手氣，一人負責刮一人不停按吊飾按鈕，結果刮到第2張就中了100萬元。「2000萬超級紅包」為刮刮樂年度最高頭獎的遊戲，今年頭獎2000萬元共有10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項與去年並列史上最多，總中獎率69.33%。目前也持續傳出有人中大獎的好消息，其中位在宜蘭縣羅東鎮大新里公正路48-1號1樓的「山水彩券行」就有2位年輕男子刮中百萬大獎。根據彩券行代理人陳小姐描述，幸運刮中100萬元的是2位到宜蘭羅東觀光的男性遊客，當天兩人先去羅東夜市逛街，玩夾娃娃機夾到金元寶按鈕的「暴富」吊飾，只要按下按鈕就會發出招財的聲光效果，當下兩人覺得十分吉利。隨後準備搭車返家的路上經過彩券行，決定進店試試手氣，鎖定最熱門的「2000 萬超級紅包」來刮。兩人分工合作，一人負責刮、另一人不停按招財吊飾按鈕，店裡瞬間充滿灑金幣與恭喜發財的招財音效好不熱鬧，結果刮到第2張時，伴隨著喜氣音效響起，2人現場一陣驚呼，原來是刮出100萬元獎金，兩人也笑著說：「暴富」招財小物實在給力。