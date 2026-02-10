我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高金素梅（後排左二）曾經主演李安電影《囍宴》，片中飾演女主角顧葳葳。（圖／中影提供）

▲高金素梅2001年以無黨籍身分參選山地原住民選區立法委員，並順利當選，此後改從母姓參政。（圖／記者吳翊緁攝）

無黨籍山地原住民立委高金素梅今（10）日上午遭檢調搜索，北檢懷疑她涉嫌詐領助理費，且相關金流有國安疑慮，相關案情仍待進一步釐清。高金素梅從藝界轉戰政壇成績皆亮眼，曾經是李安電影《囍宴》的女主角，感情方面，她與已婚前立委鄭志龍、前台北縣副縣長李鴻源傳過不倫戀，轟動一時，而現年60歲的高金素梅，至今維持單身。高金素梅於1984年參演華視節目《大精彩》出道，隨後發展歌唱與演戲事業，發行過8張專輯，並演出多部電視劇與電影，1993年，她在李安執導的電影《囍宴》中飾演女主角顧葳葳，該片獲得柏林影展金熊獎並入圍奧斯卡最佳外語片，其他影視代表作還有電影《江湖接班人》、《將邪神劍》、電視劇《愛》、《不了情》、《秦俑》、《緣》等。1996年7月25日，高金素梅和知名造型設計師梅林合資的台北市「梅林新娘會館」發生大火，造成5死11傷，火災從二樓禮服部竄起，她本人因為吸入煙霧送醫治療，此事件重創高金的事業與投資，成為她人生的重大轉折。高金素梅在1998年被診斷出肝癌，隔年，她接受肝腫瘤切除手術成功，康復後於2001年以無黨籍身分參選山地原住民選區立法委員，並順利當選，此後改從母姓參政，高金成為無黨團結聯盟代表，擔任多屆立委。高金素梅的情史精彩，出道後與歌手鄭進一熱戀，愛得死去活來，分手時甚至鬧到互傳輕生訊息，所幸未成社會新聞，1989年，她與台灣歌壇浪子高明駿交往三年，人人稱羨，但對方浪子性格導致戀情告吹，1992年，高金因為拍戲和「最帥展昭」、港星何家勁相戀，兩人交往一年後分手。2001年，高金素梅與唱片製作人戴維雄傳出緋聞，疑似介入對方婚姻，2002年，她與已婚立委鄭志龍過從甚密，對方不久後離婚，引發小三疑雲，2006年，高金被拍和時任台北縣副縣長李鴻源在北京共遊，飛機上互相依偎，甚至傳出同居，不倫戀傳了3年多，2009年，李鴻源因為婚外情事件不敵輿論抨擊，黯然請辭下台。