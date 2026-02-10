我是廣告 請繼續往下閱讀

前台南市政府消防局長李明峯，涉嫌在任職期間與楊姓女友人及業者聯手，利用審核民間捐贈物資的權力，從中收取回扣，李明峯除親自向民間人士推銷曾姓業者進口的設備，還指示部屬引導捐贈者改買特定機組，並在簽約後親自核准捐贈案，一年多下來業者獲利480萬元，李明峯與楊女各拿160萬元，台南地檢今天偵結，依《貪污治罪條例》起訴李、楊二人；曾姓業者則獲緩起訴，須繳交100萬元處分金給國庫。起訴書指出，前臺南市消防局長李明峯涉嫌利用職務之便，與楊姓友人和曾姓業者合作，從中獲取利益。從2023年起，曾姓業者開始代理進口高壓細水霧機組，李明峯便利用各種聚會場合，向民間人士積極推銷這項設備。此外，李明峯還指示消防局同仁配合，引導本來打算捐贈救護車的民眾，改為捐贈這款特定的機組或消防車，藉此幫助曾姓業者的公司獲利。檢調發現，李明峯只要一拿到捐贈者的聯絡資訊，就會立刻轉交給曾姓業者和楊姓女子去接洽生意。等到捐贈者與業者公司正式簽約訂購後，李明峯再利用手中的職權，親自審核通過這筆捐贈案。最後，這三個人再一起平分從中獲取的利益。檢方統計，從2023年到2024年7月底這段期間，一共賣出了12組高壓細水霧機組和8輛幫浦消防車，總利潤達到新臺幣480萬元。曾姓業者隨後按照先前的約定，將其中的320萬元作為賄款，平均分給李明峯與楊姓女友人各160萬元。全案今日偵結，台南地檢署認定李明峯與楊姓女友人共同觸犯貪汙治罪條例中的「對於職務上行為收受賄賂罪」，正式向台南地方法院提起公訴。至於涉案的曾姓業者，雖然涉嫌交付賄賂，但檢察官裁定予以緩起訴處分，條件是必須向國庫繳納100萬元。