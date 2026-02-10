我是廣告 請繼續往下閱讀

眾院解散以來誤判連連

歷史的重演與當前變數

日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院大選中取得壓倒性勝利，不過這也引發中國高度警戒，並準備持續對日本施加壓力。日媒報導指出，對於習近平政權而言，從高市早苗突然解散眾議院到自民黨勝選的整個發展，整個過程似乎充斥著一連串的誤判；未來中方可能不得不面對政權基礎已獲強化的高市早苗，並在外交上尋求新的切入點。根據讀賣新聞報導，中國外交部發言人林劍在9日記者會上重申，中國對日政策維持一貫立場，不會因為日本單次選舉結果就改變方針。他再次要求高市早苗撤回關於「台灣有事」的相關發言，並強調「中國人民捍衛國家核心利益的決心動搖不得」。自去年11月以來，中國陸續升高對日的經濟施壓，包括呼籲中國公民避免前往日本、禁止軍民兩用產品出口至日本等措施。外界認為，其目的在於迫使日本方面撤回相關言論，藉此打擊其支持率，進而削弱政權。不過選前各項民調顯示，高市早苗的支持率維持高點，多數民眾對其強硬對中立場表達肯定。中國官媒新華社曾將日本提前解散眾院形容為「一場政治豪賭」，顯然中方對此感到意外。自民黨的大勝意味著中方的壓力反而助長了高市政權的聲勢，導致北京的盤算落空。不過，隨著高市政權可能長期執政，中國一方面仍將持續施壓，另一方面也可能為配合今年11月於廣東省深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，尋求開啟對話管道、促成領袖會談。回顧2012年12月第二次安倍政權成立時，因尖閣諸島（釣魚台列嶼）國有化及安倍晉三參拜靖國神社，中日關係陷入冰點。直到2014年秋季在北京舉行的APEC峰會，雙方時隔三年舉行領袖會談，關係才轉向改善。日中外交人士認為，當時中國態度的轉變在於「面對長期執政的政權，不得不與之周旋」。因此，外界正高度關注13日起在德國舉行的慕尼黑安全會議（MSC）期間，中日外相是否有接觸跡象。另一方面，由因對美國川普政府的警戒，歐洲等地的領袖近期接連訪問中國、推動改善對中關係，中方實際上並無與日本急於對話的壓力。此外，中國也可能藉由4月美國總統川普訪中之際，在台灣問題上試圖離間日美關係。中國最近批評日本修訂安保相關文件與憲法，並質疑日本有意重新檢視「非核3原則」。針對高市早苗是否參拜靖國神社，中國也持續保持高度警戒，若高市政權展現強硬出招，中國亦有可能進一步強化對日強硬態度。