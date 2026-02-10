澳洲近期舉辦一項相當令人驚訝的運動賽事，名為「Run Nation」的跑步格鬥運動，採取一對一方式，就像美式足球的衝撞一樣，雙方在擂台上直接火車對撞。這一新興運動讓許多醫學專家感到憂心，擔憂藉由社群影響，造成更廣泛的危險性。
根據澳洲廣播公司報導，「Run Nation」是一項殘酷且具爭議性的全新身體碰撞運動，讓腦震盪醫學專家憂心忡忡，但也讓部分足球員感到興奮。
近期在雪梨舉行的第二屆 Run Nation Championship（RNC）比賽，在社群平台上掀起議論，這項賽事把美式足球或橄欖球中的「正面衝撞」轉化為一項獨立的運動。這項運動的概念很簡單，兩名選手分別站在長形跑道兩端，選手朝彼此奔跑，在中間的「碰撞區」會合，在不減速的情況下，目標是將對手撞倒在地取得勝利，
Run Nation 共同創辦人兼執行長費南德茲（Tremaine Fernandez）強調，RNC已制定規則以避免正面頭對頭的碰撞，「我們設計了側向接觸方式，場上有許多標記與規則，還有明確的對抗規範；再加上選手的審核流程也非常嚴格」，他指出，以前大多數碰撞最後都會導致腦震盪，這正是他們試圖避免的事情。
橄欖球選手派柏(Lochlan Piper)表示，「這就是我踢球的方式，你知道的……碰撞且充滿能量」，在他看來，這項沒有身體高部位的衝撞撞擊……就跟拳擊手或格鬥選手一樣，就是你對上對方」
這項運動自 2025 年在社群媒體上出現以來迅速累積聲勢，近日在雪梨霍頓館（Hordern Pavilion）舉行的 RNC 賽事，這座可容納 5,500 人的場館，門票幾乎銷售一空。
然而，運動神經學家莫布斯（Rowena Mobbs）醫師呼籲應禁止這項運動，「醫療人員與體育界對腦震盪的關注逐漸加強，也越來越清楚所謂的輕度創傷性腦損傷，有時一點也不輕微，甚至會對人的一生造成毀滅性影響」，莫布斯醫師將「Run Nation」 殘酷的運動與活動，而非代表強悍的運動表現。
儘管主辦單位強調，他們還有一整個團隊，包括神經科醫師、物理治療師、脊椎治療師……不論是肩膀受傷、手臂痠痛，還是頭部遭到撞擊，沒有任何一個細節被忽略。但莫布斯醫師表示，這些措施終究無法從根本上防止可能造成毀滅性後果的腦部傷害。「可以肯定的是，每一次這樣衝上前去並發生碰撞時，很可能至少會造成輕微的腦部損傷」；他強調，這些都是高風險且有害的活動，即便有這些流程與專業人員在場，試圖營造安全假象，但這只是為這場活動洗白。
我是廣告 請繼續往下閱讀
近期在雪梨舉行的第二屆 Run Nation Championship（RNC）比賽，在社群平台上掀起議論，這項賽事把美式足球或橄欖球中的「正面衝撞」轉化為一項獨立的運動。這項運動的概念很簡單，兩名選手分別站在長形跑道兩端，選手朝彼此奔跑，在中間的「碰撞區」會合，在不減速的情況下，目標是將對手撞倒在地取得勝利，
Run Nation 共同創辦人兼執行長費南德茲（Tremaine Fernandez）強調，RNC已制定規則以避免正面頭對頭的碰撞，「我們設計了側向接觸方式，場上有許多標記與規則，還有明確的對抗規範；再加上選手的審核流程也非常嚴格」，他指出，以前大多數碰撞最後都會導致腦震盪，這正是他們試圖避免的事情。
橄欖球選手派柏(Lochlan Piper)表示，「這就是我踢球的方式，你知道的……碰撞且充滿能量」，在他看來，這項沒有身體高部位的衝撞撞擊……就跟拳擊手或格鬥選手一樣，就是你對上對方」
這項運動自 2025 年在社群媒體上出現以來迅速累積聲勢，近日在雪梨霍頓館（Hordern Pavilion）舉行的 RNC 賽事，這座可容納 5,500 人的場館，門票幾乎銷售一空。
然而，運動神經學家莫布斯（Rowena Mobbs）醫師呼籲應禁止這項運動，「醫療人員與體育界對腦震盪的關注逐漸加強，也越來越清楚所謂的輕度創傷性腦損傷，有時一點也不輕微，甚至會對人的一生造成毀滅性影響」，莫布斯醫師將「Run Nation」 殘酷的運動與活動，而非代表強悍的運動表現。
儘管主辦單位強調，他們還有一整個團隊，包括神經科醫師、物理治療師、脊椎治療師……不論是肩膀受傷、手臂痠痛，還是頭部遭到撞擊，沒有任何一個細節被忽略。但莫布斯醫師表示，這些措施終究無法從根本上防止可能造成毀滅性後果的腦部傷害。「可以肯定的是，每一次這樣衝上前去並發生碰撞時，很可能至少會造成輕微的腦部損傷」；他強調，這些都是高風險且有害的活動，即便有這些流程與專業人員在場，試圖營造安全假象，但這只是為這場活動洗白。