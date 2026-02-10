我是廣告 請繼續往下閱讀

▲行政院長卓榮泰出席新竹海水淡化廠開工典禮，廉政署協助工程主辦機關成立採購廉政平臺，守護國家重大建設順利推動。（圖／廉政署提供）

▲法務部長鄭銘謙出席公益揭弊者保護法新法分區說明會。（圖／廉政署提供）

國際透明組織(Transparency International) 今日公布2025年全球清廉印象指數（Corruption Perceptions Index，簡稱CPI），共有182個國家及地區納入評比，我國以68分排名24，兩者都創史上最佳，法務部廉政署再接再厲，對於廉政作為提出7大方向：響應國際反貪趨勢、完善揭弊保護機制、樹立廉能標竿典範、精進採購透明治理、深化反貪夥伴關係、強化國家機密維護、導入科技偵查工具。清廉印象指數（CPI）是目前全球具權威、引用最廣泛的公部門廉潔度衡量指標，主要量測各國公部門貪腐情況及公私部門往來互動情形的主觀印象，清廉印象指數評分越高，意味著感知的腐敗程度越低。我國在本次評比中超過全球86％受評國家，穩居國際清廉前段班，而且整體排名趨勢穩定向上，顯示國際社會對我國廉能治理實績持續予以高度肯定。廉政署為響應國際反貪趨勢，展現自主遵循實踐《聯合國反貪腐公約》的決心，為今年公布的第三次國家報告及辦理國際審查預作準備，首度接軌國際體例（自評清單）進行撰擬，並由法務部長鄭銘謙及廉政署長馮成代表我國簽署聯合國反貪腐公約聯盟(UNCAC Coalition)倡議的「公約審查透明承諾(UNCAC Review Transparency Pledge) 」，展現臺灣高度重視公約審查透明度及公民參與之堅定決心。我國自從2025年7月22日正式施行《公益揭弊者保護法》後，廉政署積極研擬相關子法與配套措施，並於官方網站建置「揭弊者保護專區」及法律諮詢專線，提供即時且專業之支持管道，完善揭弊者權益保障；廉政署為樹立廉能標竿典範、擴散廉能治理風氣，賡續透過辦理「透明晶質獎」，盼帶動政府機關追求良善治理的正向循環，共同提升國家競爭力。廉政署推動採購透明治理，持續擴展「機關採購廉政平臺」，以「跨域合作、公私協力、行政透明、全民監督」為四大內涵，強化採購透明度與外部監督效能，結合檢察、廉政、工程會等專業機關及民眾、專家學者、公民團體，建立公私部門夥伴關係，協助機關及早辨識廉政風險、排除外部勢力不當干擾，以守護國家重大建設。廉政署也規劃，藉由推動私部門交流，深化反貪夥伴關係；透過凝聚政風力量，強化國家機密維護，強化公務人員國安意識與保密責任感；並強調運用開發「智慧肅貪分析系統」，提升科技偵查量能，精準打擊貪瀆犯罪，截至2025年底，廉政署移送案件的定罪率高達94.17％。廉政署表示，將持續落實賴總統「清廉勤政、落實民主治理、建立開放政府」之施政理念，以務實思維與穩健步伐深化制度建設，強化風險預警與監督機制，精進預防及查處作為，讓廉能治理落實於各項政策推動與日常行政之中，並將持續與國內外各界合作，共同守護廉潔政府，深化交流互鑑與經驗分享，厚植國家韌性與國際信任基礎，推動臺灣廉政治理穩步向前，再創新猷。