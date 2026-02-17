我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德日前邀請日本大胃王女星Angela佐藤與日本 YouTuber Iku老師共同開箱總統府。（圖／總統府提供）

總統賴清德日前邀請日本大胃王女星Angela佐藤與日本YouTuber Iku老師共同開箱總統府，一行人先前往總統府紀念品中心選購特色小物，隨後轉往交誼廳共進午餐，雙方並互贈家鄉伴手禮，展現台日間緊密友好關係。在過程中，賴清德也特別準備100顆水餃款待Angela，看到她驚人食量後，直呼大開眼界。賴清德與訪賓先至紀念品中心，並以日文歡迎兩位嘉賓到訪台灣。賴表示，過去曾在電視上看過Angela，非常欽佩，對於能見到本人感到十分開心。Angela則說，見到賴清德相當開心，「活了50年現在是最開心的時刻，比大胃王獲勝還要更開心」。賴清德隨後親自為訪賓導覽，並挑選多樣具台灣特色的紀念品致贈給Angela，包括「未來做總統」筆袋、紅色漁夫帽、台灣造型菜瓜布、台灣帆布袋、總統府茄芷袋及台灣帽T等；得知Iku育有一名五歲女兒，賴也特地挑選「未來做總統」包屁衣致贈，這也讓Iku直呼，台灣的伴手禮，由台灣的總統來選，太厲害了。接著三人轉往交誼廳，一同享用道地的台灣水餃，水餃因外型酷似「元寶」，在台灣有寓意招財進寶、象徵吉利之意。考量 Angela的食量，賴清德特別準備100顆水餃款待，席間賴清德分享，過去曾造訪Angela的家鄉北海道，對當地海鮮與白色戀人餅乾印象深刻，Angela也準備一大袋來自北海道的伴手禮，其中有日本漫畫《黃金神威》聯名的紅豆麵包、白色戀人餅乾等，以及Iku在日本出版的「台灣華語書籍」；賴清德也準備伴手禮回贈，包括皮蛋口味的餅乾、總統府限定乖乖、鳳梨酥、烏魚子等各式台灣特色零食。Iku提及，每次日本遇到問題的時候，台灣總是一直支持日本；賴清德則說，台灣也是一樣，無論是台灣地震、台灣颱風，日本都支持著台灣，過去台灣鳳梨曾賣不出去時，時任首相安倍晉三也在日本推銷台灣鳳梨，日本跟台灣感情很好，就像家人一樣。Angela表示，希望可以為台灣出一份力，想要吃遍台灣美食，再跟日本的大家好好宣傳台灣，並透露最喜歡的食物，第一名是日本的水羊羹，第二名就是台灣的肉圓；賴清德則大方邀約，希望在Angela訪台期間，招待他品嚐九攤夜市美食，讓他直呼「想要在台灣住下來」。最後Angela輕鬆完食100顆水餃，賴清德對其驚人食量表示大開眼界，並透露過去就曾在電視上看過她吃東西，直言很厲害。行程最後，三人一同向觀眾拜年，祝賀新年快樂。