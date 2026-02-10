我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣運彩「一注逗相挺 咱是同一隊」海報。(圖/台灣運彩提供)

台灣運彩今（10）日舉辦「一注逗相挺 咱是同一隊」公益形象影片記者會，本次影片陣容堅強，參與拍攝的包括中華職棒金手套6連霸的 江坤宇、世大運桌球男團金牌 高承睿、台灣籃壇焦點球星 高錦瑋、巴黎奧運拳擊銅牌 吳詩儀、兩屆世大運跆拳道銀牌 黃映瑄、世大運羽球男單金牌 丁彥宸，以及三屆亞帕運輪椅網球銅牌 黃楚茵。影片從選手訓練日常出發，在沒有掌聲、沒有燈光的時刻，仍咬牙完成一次次枯燥反覆的基本功；而鏡頭另一端，是無數以投注支持體育的民眾。透過這份連結，選手把努力化為精彩，站上國際舞台發光。台灣運彩表示，自接手營運以來，一直努力讓民眾「因為喜歡運動而投注」，並透過制度化的回饋，將收益穩定挹注國家運動發展基金，成為政府推動體育的重要經費來源。近年來，台灣選手在國際賽場屢創佳績，背後正是更完整的訓練、後勤與資源投入。因此，「一注逗相挺 咱是同一隊」不只是口號，而是一種關係——國人用實際行動告訴選手：你們不是孤軍奮戰。影片中，每位運動員親口說出「謝謝你」，讓長久以來默默支持的人被看見，也讓感謝有了回聲。今日共有六名選手親臨現場，分享近況與展望。正在備戰經典賽的江坤宇表示，再次披上國家隊戰袍意義重大，希望以好表現回饋支持；職籃賽季中的高錦瑋，則期許維持巔峰狀態，力拚9月代表台灣出戰亞運。高承睿目前處於傷後恢復期，已逐步回到訓練節奏，盼儘快重返戰場；黃映瑄把目標放在2028奧運門票；課業與比賽並進的丁彥宸，希望兼顧學業，同時在積分賽持續突破；黃楚茵則全力準備3月秘魯的世界盃南美區資格賽與年度重要公開賽，放眼亞帕運再創高峰。人在海外訓練的吳詩儀，雖未能到場，但透過畫面向國人致意。她與母親、家中麵店也成為影片的重要場景。拍攝時，長期在外征戰的她悄悄現身，給媽媽一個驚喜，母女相擁而泣，成為全片最觸動人心的一幕——榮耀之外，還有家人的等待與守望。台灣運彩希望把這份感動傳遞出去。今晚7點57分起，完整2分鐘影片將於TVBS-N、年代、東森、三立與民視等新聞台播出，隨後也會在全台約2,700家投注站、官方社群與YouTube平台上線，邀請全民一起成為「同一隊」。