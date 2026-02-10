我是廣告 請繼續往下閱讀

▲7-11門市自2月25日起購買指定鮮食，就能獲得CT AMAZE紀念小卡一張。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11現萃茶、不可以思議BAR也推出挺中華隊聯名杯與杯套。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11即起於大巨蛋周邊「巨蛋門市」打造期間限定「棒球主題店」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲消費結帳滿1111元再贈送UNIDESIGN衛生紙或限量CT AMAZE紀念環保袋。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲紅、藍雙色的「加油棒造型爆米花」，每支售價188元。（圖／記者鍾怡婷攝）

2026世界棒球經典賽即將開打，7-11看準棒球熱潮，即起打造全台唯一一間期間限定「棒球主題店」，就在大巨蛋周邊的巨蛋門市，以36位CT AMAZE女孩為主題進行包店設計，且自2月25日起購買指定商品就贈女孩紀念小卡，款式採隨機贈送，其中含有兩款隱藏版，隱藏版其中之一為一粒、峮峮、林襄合照閃卡，粉絲一定要收藏。7-11門市自2月25日起購買指定鮮食，就能獲得CT AMAZE紀念小卡一張，共有14款可收藏，含有2款隱藏版閃卡，分別是一粒、峮峮、林襄，以及瑟七、孟潔、秀秀子的隱藏版合照小卡。並且7-11現萃茶、不可以思議BAR也推出挺中華隊聯名杯與杯套，且自2月25日至3月3日前，購買4杯也可獲得CT AMAZE紀念小卡一張，且60元以上飲品任選2件79折，4件75折活動。7-11即起於大巨蛋周邊「巨蛋門市」打造期間限定「棒球主題店」，以CT AMAZE女孩為主題設計店裝，可以在店內中看到各種棒球相關元素，繽紛熱血的粉色、藍色及白色系為主視覺，賽事期間看球賽也別忘記來打卡拍照。且3月4日至3月8日全台門市同步推出指定四大支付工具滿222元立折20元優惠，消費結帳滿1111元再贈送UNIDESIGN衛生紙或限量CT AMAZE紀念環保袋。7-11即起也同步推出眾多經典球衣、球帽等周邊商品限期預購；2月23日接續推出多款為獨家商品，紅、藍雙色的「加油棒造型爆米花」，經典焦糖爆米花裝進加油棒造型罐，不只好吃還可以拿來大聲加油，每支只要188元。門市熱食自助區人氣商品同樣推出優惠活動，包括3月4日起至3月17日關東煮全品項祭出任選4入88折，熱狗、大亨堡任2件88折，搭配指定可口可樂省10元優惠，以及3月31日前限定門市販售「哈燒專櫃」任選品項第2件9折，還有呼應棒球賽事的「強棒出擊」活動，碳烤風味大雞腿、古早味烤雞腿、21香草烤雞腿第二件半價，看球賽搭配現烤串燒、炸物味蕾大滿足。瘋球賽前也別忘記先安太座，全家助攻浪漫情人節，自2月11日起門市開賣由厄瓜多空運進口的玫瑰花，每束199元，紅色的玫瑰象徵情侶間的熱戀、熱情及真心真意。且2月11日起至16日購買玫瑰花，即可享有特大特濃拿鐵買一送一優惠券，情侶一人一杯，