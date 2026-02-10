我是廣告 請繼續往下閱讀

歲末尾牙旺季，各企業紛紛以年終獎勵犒賞員工一年辛勞。在皮拉提斯產業快速成長、品牌競逐擴點與設備升級的同時，器械皮拉提斯品牌「虎鐵」選擇將資源優先投入人才。日前舉辦年度尾牙活動，總投入金額達新台幣800萬元，以實際行動回饋第一線教練與團隊，也讓外界再次關注其以「人」為核心的企業文化。活動當晚氣氛熱烈，最大亮點為單項最高40萬元現金紅包，掀起現場高潮。除現金獎勵外，獎項內容涵蓋土耳其雙人八天七夜商務艙旅程、Hermès與CHANEL精品包款、最新款iPhone 17 Pro，以及三個月房租補助等多元獎項，從旅遊體驗到生活支持，呈現企業對員工實質需求的回應。虎鐵表示，教練的狀態直接影響學員體驗，因此品牌在獎勵制度設計上，不僅看重營運成果，更關注員工生活品質與專業成長。現場多位教練分享，看到公司將營運成果轉化為實際回饋，能感受到自身努力被重視與肯定。有教練笑稱「這不像尾牙，更像公司幫你升級人生」，也有人表示在這樣的工作環境中，很難不感到被支持。面對師資競爭激烈的市場環境，虎鐵目前已集結約70位具國際證照的專業指導員。品牌長期投入專業培育與制度化發展，除固定年終回饋與旅遊補助外，今年更導入與專業表現連動的抽獎機制。證照數量與年度考核表現愈佳，獲獎機會也隨之提升，鼓勵教練持續進修與精進教學。相較部分運動產業將年終視為彈性選項，虎鐵則選擇持續投入、逐年加碼，將企業成長成果優先回饋團隊。尾牙畫面在社群平台分享後，引發網友熱議，不少人留言表示「想應徵」、「這公司還缺人嗎」，意外成為幸福企業文化的示範案例。虎鐵指出，未來將持續投入教學研發、制度優化與人才培育，打造能讓專業被放大、努力被看見的職人舞台。對品牌而言，教練不是配角，而是推動品牌成長的核心力量；當企業願意把資源投資在人身上，組織的高度也將隨之提升。虎鐵，正以行動詮釋幸福企業的長期實踐。