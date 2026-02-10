三商巧福今（10）日突然漲價，多款主餐漲價4～10元，最受歡迎「原汁牛肉麵」從175元漲至185元、最貴餐點「蘭州雙寶牛肉拉麵」從205元飆漲至215元，平均漲幅約5%，最新菜單價格一次看。事實上，去年5月三商巧福也才調漲5至20元，如今不到一年又漲價，官方證實：「近期因原物料價格成本持續上升，為反應各項營業成本」，而調整部分三商巧福品項單價。漢堡王今也漲價，兩款套餐變貴10元、勁濃起司薯套餐停賣。
三商巧福今突漲價！牛肉麵變貴10元、最貴拉麵飆漲215元
三商巧福證實，2月10日即起漲價，原汁牛肉麵、牛肉壽喜飯、汕頭牛肉麵、原汁牛筋麵、清燉牛肉麵從175元漲至185元；牛三寶牛肉麵由200元漲至210元，最貴的「蘭州雙寶牛肉拉麵」則自205元飆漲至215元。整體漲價4～10元，平均漲幅約5%。
不到一年又漲價！三商巧福：全球性通膨、原物料價格飆漲
事實上，去年5月三商巧福即已漲價，5月22日起主餐售價調漲「5～20元」，小菜飲料價格不變。至今調漲還不到一年又漲價。
對此，三商巧福發出聲明稿表示：「感謝您長期以來對本公司三商巧福的支持與愛護，近期因原物料價格成本持續上升，為反應各項營業成本，並維持最好的品質及服務，自即日起，調整部分三商巧福品項單價，敬請大家體恤諒解，並誠摯歡迎您繼續蒞臨惠顧。」
一年內漲價兩次！三商巧福牛肉麵等各款餐點：最新價格一次整理
「牛肉炸醬麵」90元→去年漲價95元→今再漲價99元
「原汁牛肉麵」165元→去年漲價175元→今再漲價185元
「原汁牛筋麵」165元→去年漲價175元→今再漲價185元
「汕頭牛肉麵」165元→去年漲價175元→今再漲價185元
「半筋半肉牛肉麵」175元→去年漲價185元→今再漲價195元
「牛三寶牛肉麵」185元→去年漲價200元→今再漲價210元
「蘭州雙寶牛肉拉麵」185元→去年漲價205元→今再漲價215元最貴！
「紅燒排骨飯」135元→去年漲價140元→今再漲價145元
「超大盛牛肉壽喜飯」175元→去年漲價185元→今再漲價195元
漢堡王今也漲價！2款套餐「變貴10元」、勁濃起司薯套餐停賣
2026還沒過年，連速食也要漲價，漢堡王今2月10日起調漲價格，A薯條套餐、B雞塊套餐都「變貴10元」，最貴「四層牛無麵包堡」組合要價364元，並停賣勁濃起司薯C套餐。官方表示，漲價主因為近年原料、人事成本不斷上漲帶來壓力，但單點漢堡、點心、飲料類商品，則價格維持不變。
漢堡王2026漲價重點一覽：
◾️A套餐「薯條＋飲料」45元→55元：變貴10元
◾️B套餐「4塊雞塊＋飲料」55元→65元：變貴10元
◾️C套餐「勁濃起司薯＋飲料」停賣
◾️單點漢堡／點心／飲料類價格「維持不變」
資料來源：三商巧福、漢堡王
我是廣告 請繼續往下閱讀
三商巧福證實，2月10日即起漲價，原汁牛肉麵、牛肉壽喜飯、汕頭牛肉麵、原汁牛筋麵、清燉牛肉麵從175元漲至185元；牛三寶牛肉麵由200元漲至210元，最貴的「蘭州雙寶牛肉拉麵」則自205元飆漲至215元。整體漲價4～10元，平均漲幅約5%。
不到一年又漲價！三商巧福：全球性通膨、原物料價格飆漲
事實上，去年5月三商巧福即已漲價，5月22日起主餐售價調漲「5～20元」，小菜飲料價格不變。至今調漲還不到一年又漲價。
對此，三商巧福發出聲明稿表示：「感謝您長期以來對本公司三商巧福的支持與愛護，近期因原物料價格成本持續上升，為反應各項營業成本，並維持最好的品質及服務，自即日起，調整部分三商巧福品項單價，敬請大家體恤諒解，並誠摯歡迎您繼續蒞臨惠顧。」
「牛肉炸醬麵」90元→去年漲價95元→今再漲價99元
「原汁牛肉麵」165元→去年漲價175元→今再漲價185元
「原汁牛筋麵」165元→去年漲價175元→今再漲價185元
「汕頭牛肉麵」165元→去年漲價175元→今再漲價185元
「半筋半肉牛肉麵」175元→去年漲價185元→今再漲價195元
「牛三寶牛肉麵」185元→去年漲價200元→今再漲價210元
「蘭州雙寶牛肉拉麵」185元→去年漲價205元→今再漲價215元最貴！
「紅燒排骨飯」135元→去年漲價140元→今再漲價145元
「超大盛牛肉壽喜飯」175元→去年漲價185元→今再漲價195元
漢堡王今也漲價！2款套餐「變貴10元」、勁濃起司薯套餐停賣
2026還沒過年，連速食也要漲價，漢堡王今2月10日起調漲價格，A薯條套餐、B雞塊套餐都「變貴10元」，最貴「四層牛無麵包堡」組合要價364元，並停賣勁濃起司薯C套餐。官方表示，漲價主因為近年原料、人事成本不斷上漲帶來壓力，但單點漢堡、點心、飲料類商品，則價格維持不變。
漢堡王2026漲價重點一覽：
◾️A套餐「薯條＋飲料」45元→55元：變貴10元
◾️B套餐「4塊雞塊＋飲料」55元→65元：變貴10元
◾️C套餐「勁濃起司薯＋飲料」停賣
◾️單點漢堡／點心／飲料類價格「維持不變」
資料來源：三商巧福、漢堡王