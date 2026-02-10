如今不到一年又漲價，官方證實：「近期因原物料價格成本持續上升，為反應各項營業成本」，而調整部分三商巧福品項單價。

三商巧福今突漲價！牛肉麵變貴10元、最貴拉麵飆漲215元

不到一年又漲價！三商巧福：全球性通膨、原物料價格飆漲

至今調漲還不到一年又漲價。

▲民眾的荷包又哭了！三商巧福一年內連漲兩次。（圖／三商餐飲提供）

一年內漲價兩次！三商巧福牛肉麵等各款餐點：最新價格一次整理

今再漲價99元

今再漲價185元

今再漲價185元

今再漲價185元

今再漲價195元

今再漲價210元

今再漲價215元最貴！

今再漲價145元

今再漲價195元

漢堡王今也漲價！2款套餐「變貴10元」、勁濃起司薯套餐停賣

漢堡王2026漲價重點一覽：

→55元：變貴10元

→65元：變貴10元