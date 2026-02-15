我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝沅瑾（如圖）是台灣民俗命理界的權威人物，以專業親切的形象深植人心。（圖／時報出版提供）

▲▼2026馬年生肖運勢前五名、2026馬年生肖運勢末三名。（圖／Gemini生成／記者黃聖凱監製）

👉在居家環境「文昌星」很重要，判斷事情時，能夠減少別人的誤導。

👉注意居家環境的南方要保持乾淨，否則很容易出現意外、血光之災。

👉注意居家環境的南方要保持乾淨，否則很容易出現意外、血光之災。

▲謝沅瑾分析丙午馬年的九宮飛星圖及整體國運。（圖／記者黃聖凱攝影）

2026國運公開！謝沅瑾警示2點：日子愈來愈難過

▲謝沅瑾（如圖）形容馬年「日子愈來愈難過，壓力大、預防天災人禍，讓人籠罩在擔心之中。」（圖／時報出版提供）

謝沅瑾是誰？入行逾35年 命理、風水通通難不倒

2026馬年生肖運勢排行出爐！知名命理師謝沅瑾以專業、親切形象深植人心，學術版圖之廣，備受民眾敬重，日前他接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，分析2026馬年生肖運勢以及2026馬年國家運勢流年，，成為2026馬年最旺的生肖。「太陰星」進到命宮，整體運勢中上，女性運勢特別好，今年大有可為，不過有一點需注意的是，說話、行事細節上要避免他人誤會，另外，桃花比較多且不論男女，與異性相關議題多，也需要注意。「福格星」進到命宮，是生肖裡頭的吉星，整體表現也蠻好，稍微注意的有口角、口條方面，而事業機會比較多，處理事情要學會更加圓融，運勢能有加成效果。貴人可以帶來財運，今年會表現非常好，機會雖然多、財運也好，但要注意細節，否則容易受傷，因為有個「白虎星」進到命宮，需要預防突發的血光之災，貴人跟容易受傷的危機若注意，運勢不錯。屬蛇的朋友，脫離犯太歲影響，運勢逐漸發強，新年度有很多好的機會，相對的，機會多，身體狀況仍要兼顧，才能夠避免因為工作忙碌影響到健康，身體不好反倒拖累財運，休息是為了走更長遠的路。屬羊的朋友於新年度有豐富貴人運，有顆太陽星進到命宮，若是女性朋友，運勢已經很好，可是相較男性整體運勢、財運又更好，穩健經營都很好，要稍加留意與異性溝通的過程，水能載舟亦能覆舟。屬龍的朋友，尤其是2000年份出生的，整體在事業、工作、投資有很多好的機會，但是，同時現金也在裡面，無論做什麼事之前，都必須要做足功課，不能光聽別人講，這是非常重要的事情，能夠注意到這一點，比較能夠避免損失。犯太歲使得屬馬的朋友都會有影響，不過特別針對1990年份出生的，在上半年度需要注意壓力問題，很多事情使不上力，到了下半年度，對外活動都要注意，比方說交通、運動等等，甚至有可能會發生意外或血光之災。屬鼠的朋友在新年度裡面屬於正沖的生肖，民間說法裡頭，把12生肖方在時鐘裡頭，馬正衝著鼠的相對位置，犯太歲正沖的關係，影響較大，整年度壓力大，需注意行車安全、做事程序，一切謹慎小心為上，避免虧損。除了以上個別生肖於馬年的運勢分析，謝沅瑾也針對國家整體運勢評測，以《黃帝地母經》預測該年度大體收成好壞、可能發生的事等，當中提及「太歲丙午年，春夏多洪水」、「低源遭水沖」，春夏交接（農曆4、5月份）的時候，低窪地區容易出現淹水狀況，警示大環境比去年更難過。另外《黃帝地母經》也有「魯魏多疫災」、「六畜多瘟疫」，謝沅瑾強調今年度農業、畜牧業審慎提防，有關於動物疫情更要特別注意；「天重見少絲，桑拓賤成籠」則隱喻物價高、低差有感，恐會發生難以抑制的情形，「日子愈來愈難過，壓力大、預防天災人禍，讓人籠罩在擔心之中。」謝沅瑾現年60歲，是台灣民俗命理界的權威人物，以專業親切的形象深植人心，他出生於傳統風水世家，自幼耳濡目染，不僅承襲正統堪輿學術，更致力於將深奧的玄學知識科學化、生活化。1993年，謝沅瑾成立工作室「謝沅瑾命理研究中心」，隔年開始活躍於各大媒體，時常登上《風水！有關係》、《命運好好玩》等節目，展現專業命理學識。謝沅瑾擅長以條理分明、邏輯清晰的方式解說居家風水與民俗禁忌，深受觀眾信賴，也是新聞媒體在逢年過節或重大民俗議題時的首選諮詢對象，此外，他甫推出《謝沅瑾馬年生肖運勢大解析：每年必備全方位的開運指南》，透過淺顯易懂的圖文教學，幫助家庭、人際改善磁場、穩定心態，稱之謝沅瑾為當代極具影響力的命理大師，一點都不為過。