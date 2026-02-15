2026馬年新春開運方位解密！2026年為赤馬年，在命理中屬於「火氣極旺」的年，知名命理師謝沅瑾日前接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，分析2026農曆過年小年夜至初一當日的開運方位、6大開運祕笈與禁忌，指出小年夜與除夕財神位於正東方、初一財神位於正南方；除夕夜晚上在家中門內地毯下，放著2個50元、6個10元、8個1元，直至元宵節才可拿取收起，象徵財富源源不絕。
🧧小年夜（國曆2／15）開運方位：意指家中擺設、佈置方位，或是出門時以住所相對位置來判別方位。
財神－正東
喜門（桃花）－西北
貴門（工作）－西南
文昌－西北
正財－西南
偏財－西東
煞方－正南
🧧除夕（國曆2／16）開運方位：意指家中擺設、佈置方位，或是出門時以住所相對位置來判別方位。
財神－正東
喜門（桃花）－西南
貴門（工作）－東北
文昌－正北
正財－正西
偏財－正東
煞方－正東
🧧初一（國曆2／17）開運方位：意指家中擺設、佈置方位，或是出門時以住所相對位置來判別方位。
財神－正南
喜門（桃花）－正南
貴門（工作）－正東
文昌－東北
正財－西北
偏財－正南
煞方－正北
⭐️開運Tips 1——除夕中午前就要貼好新一年度的春聯，象徵除舊布新。
⭐️開運Tips 2——除夕夜晚上，在家中門內地毯下，放著2個50元、6個10元、8個1元，象徵招財滾滾。
⭐️開運Tips 3——共168元，直至元宵節才可拿取收起，兩個兩個一組擺放，稱之「錢母」，穩定財庫。
⭐️開運Tips 4——初一吉時為子時（上午11時到11時40分）可以拜天公、外出走春。
⭐️開運Tips 5——初一不得睡超過中午、發脾氣，象徵新的一年勤奮、有朝氣，不得懶散。
⭐️開運Tips 6——初一、初二不掃地、不倒垃圾，等初三「送窮日」後才清掃，避免把財氣送出門。
謝沅瑾是誰？入行逾35年 命理、風水通通難不倒
謝沅瑾現年60歲，是台灣民俗命理界的權威人物，以專業親切的形象深植人心，他出生於傳統風水世家，自幼耳濡目染，不僅承襲正統堪輿學術，更致力於將深奧的玄學知識科學化、生活化。1993年，謝沅瑾成立工作室「謝沅瑾命理研究中心」，隔年開始活躍於各大媒體，時常登上《風水！有關係》、《命運好好玩》等節目，展現專業命理學識。
謝沅瑾擅長以條理分明、邏輯清晰的方式解說居家風水與民俗禁忌，深受觀眾信賴，也是新聞媒體在逢年過節或重大民俗議題時的首選諮詢對象，此外，他甫推出《謝沅瑾馬年生肖運勢大解析：每年必備全方位的開運指南》，透過淺顯易懂的圖文教學，幫助家庭、人際改善磁場、穩定心態，稱之謝沅瑾為當代極具影響力的命理大師，一點都不為過。
🔺資料來源－
謝沅瑾、時報出版
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
財神－正東
喜門（桃花）－西北
貴門（工作）－西南
文昌－西北
正財－西南
偏財－西東
煞方－正南
🧧除夕（國曆2／16）開運方位：意指家中擺設、佈置方位，或是出門時以住所相對位置來判別方位。
財神－正東
喜門（桃花）－西南
貴門（工作）－東北
文昌－正北
正財－正西
偏財－正東
煞方－正東
🧧初一（國曆2／17）開運方位：意指家中擺設、佈置方位，或是出門時以住所相對位置來判別方位。
財神－正南
喜門（桃花）－正南
貴門（工作）－正東
文昌－東北
正財－西北
偏財－正南
煞方－正北
⭐️開運Tips 2——除夕夜晚上，在家中門內地毯下，放著2個50元、6個10元、8個1元，象徵招財滾滾。
⭐️開運Tips 3——共168元，直至元宵節才可拿取收起，兩個兩個一組擺放，稱之「錢母」，穩定財庫。
⭐️開運Tips 4——初一吉時為子時（上午11時到11時40分）可以拜天公、外出走春。
⭐️開運Tips 5——初一不得睡超過中午、發脾氣，象徵新的一年勤奮、有朝氣，不得懶散。
⭐️開運Tips 6——初一、初二不掃地、不倒垃圾，等初三「送窮日」後才清掃，避免把財氣送出門。
謝沅瑾是誰？入行逾35年 命理、風水通通難不倒
謝沅瑾現年60歲，是台灣民俗命理界的權威人物，以專業親切的形象深植人心，他出生於傳統風水世家，自幼耳濡目染，不僅承襲正統堪輿學術，更致力於將深奧的玄學知識科學化、生活化。1993年，謝沅瑾成立工作室「謝沅瑾命理研究中心」，隔年開始活躍於各大媒體，時常登上《風水！有關係》、《命運好好玩》等節目，展現專業命理學識。
謝沅瑾擅長以條理分明、邏輯清晰的方式解說居家風水與民俗禁忌，深受觀眾信賴，也是新聞媒體在逢年過節或重大民俗議題時的首選諮詢對象，此外，他甫推出《謝沅瑾馬年生肖運勢大解析：每年必備全方位的開運指南》，透過淺顯易懂的圖文教學，幫助家庭、人際改善磁場、穩定心態，稱之謝沅瑾為當代極具影響力的命理大師，一點都不為過。
謝沅瑾、時報出版
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。