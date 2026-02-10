我是廣告 請繼續往下閱讀

今（2026）年春節限定刮刮樂「2000萬超級紅包」，不僅有10個頭獎2000萬元，還有多達1200個百萬大獎，並持續傳出有人中獎消息。台灣彩券公司今（10）日就透露，台中市有位中年男子路過券行，看店裡飼養的店貓像是在向他打招呼，覺得跟貓咪特別有緣，便決定走進店裡兌換中獎5000元的刮刮樂，然後再買了2張「2000萬超級紅包」，先中了2000元，接著更刮中百萬大獎。刮刮樂「2000萬超級紅包」為年度最高頭獎的刮刮樂遊戲，今年頭獎2000萬元共有10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項與去年並列史上最多，總中獎率69.33%。目前也持續傳出有人中大獎，其中位在台中市西屯區上安里河南路二段476號1樓「金鑽石彩券」就有一名中年男子刮中百萬元。根據代理人邱小姐轉述，幸運刮中「2000萬超級紅包」貳獎100萬元的是一位中年男子，當天這位男子路過店門口時，看見店裡飼養的店貓像是在向他打招呼，覺得跟貓咪特別有緣，便決定走進店裡兌換中獎5000元的刮刮樂。這名中獎人兌獎後，又順手再加碼購入2張「2000萬超級紅包」。結果，刮第一張先是中2000元，再接著刮下一張竟然驚喜刮中100萬元，當下男子驚訝直呼「貓咪真的招財」，太不可思議。