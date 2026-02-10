我是廣告 請繼續往下閱讀

▲經典賽中華隊投手林詩翔目前調整進度約70%，仍在適應PitchCom。（圖／中職提供）

MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）於週二正式開啟春訓，距離洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）奪下世界大賽冠軍僅102天，各隊投捕手已陸續向基地報到。今年春訓的兩大核心焦點，根據大聯盟聯合競賽委員會的決議，2026年起將正式在例行賽引進ABS挑戰系統，而非由機器完全取代主審裁決。這套系統採用的技術與網球的即時回放相似，透過場內12顆高速攝影機監測球路。每支球隊每場比賽將擁有2次挑戰機會，若挑戰成功則予以保留；挑戰權僅限打者、投手或捕手即時發起，藉此在關鍵時刻修正主審的人為誤差。春訓期間，大聯盟將針對每位球員的精準身高進行測量，以設定個人化的自動好球帶（頂部為身高53.5%，底部為27%），確保科技執法的公平性。在備戰新球季的同時，各國球星也正為第六屆WBC世界棒球經典賽蓄勢待發。本屆賽事將於2026年3月5日至17日展開，預計在休士頓、邁阿密、聖胡安及東京四大城市舉行。上屆冠軍日本職業棒球（NPB）明星隊將由大谷翔平（Shohei Ohtani）領銜，尋求隊史第四座、也是連續兩屆的冠軍頭銜。雖然大谷因傷本屆可能僅以打者身分出賽，但他與美國隊隊長「法官」亞倫·賈吉（Aaron Judge）的跨時空對決，仍是全球棒球迷關注的焦點。中華職業棒球大聯盟（CPBL）好手組成的中華隊（Chinese Taipei）則被分配在C組，預計將於東京巨蛋迎戰日本、韓國、澳洲及捷克。經典賽決賽將在邁阿密馬林魚隊主場loanDepot Park舉行，這也是該場館連續兩屆承辦冠軍賽。