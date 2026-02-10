我是廣告 請繼續往下閱讀

在日本首相高市早苗帶領自民黨在眾議院大選中獲得壓倒性勝利後，9日與執政聯盟盟友日本維新會確認將繼續聯合執政。日本維新會共同黨魁、大阪府知事吉村洋文10日受訪時透露，高市早苗表示希望維新會在內閣改組時能入閣，對此，維新會表示同意，展現出維新會對於派員出任閣僚的積極態度。綜合日媒報導，吉村洋文10日下午在大阪受訪時透露，雖然9日在與高市早苗會談當下，沒有談到入閣的話題，但同日晚上接到了高市早苗的電話。他說，高市早苗在電話中表示「希望在下次內閣改組，維新會能入閣」，而吉村洋文也回答「是應該加入聯合政府」。吉村洋文認為，因應本次選舉結果，維新會應扮演執政聯盟的「油門角色」，並且負起責任推動政務，「從這個觀點出發，我認為應該加入內閣」。吉村洋文表示，已經將他的想法轉達給高市早苗。不過他也強調，最終決定仍需經由近期召開的常任執行委員會，在聽取黨內夥伴們的意見後，再做出最後判斷。關於日本維新會將會在內閣中擔任哪個職務仍不明朗。高市早苗稍早表示，在即將組成的下一任內閣中，不打算變動現有的閣僚人事；因此，維新會成員出任大臣的時機，很可能會落在下一次內閣改組之時。吉村洋文針對參與內閣合作時表示：「經過這次選舉，我們有責任成為聯合政權的推動力量，並以負責任的態度合作實施政策。」