我是廣告 請繼續往下閱讀

宏都拉斯新總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）上任，各方關注他是否會如先前表態，與台灣恢復邦交，宏都拉斯新任副總統梅希亞（Maria Antonieta Mejia）近日透露外交轉向的最新進度。阿斯夫拉7日在海湖莊園（Mar-a-Lago）與美國總統川普進行了會談，會後，川普也發出兩人比讚的合照，透露兩人談了貿易投資害許多議題，根據《法新社》報導，阿斯夫拉接替與中國建交的總統卡蕬楚（Xiomara Castro）後，已表態考慮將外交關係從中國轉向自治的台灣。究竟宏都拉斯是否會與中國斷交改與台灣建交？宏國媒體La Tribuna報導，副總統梅希亞表示，在前一屆政府中斷關係之後，宏都拉斯將以循序漸進的方式恢復與台灣的外交關係。「這是需要時間的過程，我們必須檢視過去所簽署的協議。」梅希亞強調，這項決定必須審慎以對，因為目前正在分析卡斯楚（Xiomara Castro）政府期間與中國簽署的16項協議，以評估其經濟影響。梅希亞強調，「我們不希望進一步損害國家的經濟，因為如果其中涉及貸款，最終將由宏都拉斯人民透過稅收來償還」，因此必須清楚審視是否可能影響民眾的稅賦和貸款以及先前的承諾等等。梅希亞認為，若已簽署的協議已對經濟產生影響，當然會令人擔憂，因為不知道這些影響會走向何方，團隊正在分析這些協議，以在作出最終決定前，向總統阿斯夫拉提供建議。梅希亞指出，最後會向宏都拉斯人民說明最終的決定，目前唯一的目標，就是尋求最能為宏都拉斯帶來利益的外交關係。政府將以爭取國家最大利益為優先，因此不會倉促作出決定。梅希亞表示，所有外交接觸都將以負責的態度進行，尋求能為國家帶來投資與安全的選項，不會倉促行事，也不會做出感情用事的決定。恢復與台灣的關係是阿斯夫拉競選時的重要承諾之一，而政府同時也已加強與美國、以色列及歐盟的關係。