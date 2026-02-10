中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明後天（2月11日至2月12日）冷空氣南下，北部、宜蘭降溫，鋒面導致基隆北海岸、東半部降雨機率提高，周五至周日（2月13日至2月15日）全台回溫轉晴，但除夕至大年初四（2月16日至2月20日）再受冷空氣影響，北部、東半部轉濕涼，年假天氣變化仍待觀察。
冷空氣快閃2天 周五回溫到小年夜
黃恩鴻指出，明天、後天會有一波冷空氣南下襲台，主要造成北部、宜蘭白天高溫降至19至20度，其它地區白天仍有24至25度；早晚低溫在中部以北、宜蘭13至15度，南部、花東16至18度。
黃恩鴻提及，周五、周六情人節、周日小年夜全台都會回溫，白天普遍可達26至28度，南台灣更是上看30度；下周一除夕至下周四大年初四清晨，受到新一波冷空氣影響，北部、東半部整天剩下16至19度，體感轉濕涼，中南部也降到18至24度。
除夕冷空氣南下 一路影響到大年初四
黃恩鴻說明，明天鋒面導致水氣增多，導致「基隆北海岸、東半部、恆春半島」會有局部短暫雨，「大台北、北部山區」有零星短暫雨；周四白天雨勢趨緩，一直到周日小年夜全台晴到多雲；下周一除夕鋒面通過，「桃園以北、東半部」有局部短暫雨，下週五大年初五（1月21日）放晴回暖。
黃恩鴻總結未來一周天氣，明後天北東降雨增多、白天氣溫稍微下滑，小年夜前各地好天氣，體感溫暖；年假期間，除夕至大年初四早晚比較冷，且北台灣、東半部要注意降雨，冷空氣實際強度還有待觀察。
資料來源：中央氣象署
