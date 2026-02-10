台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）將在本週六2月14日西洋情人節（Valentine's Day）上架伊布家族系列「Eevee Collection」新商品，一共多達71款商品將同步上架，此外，「Pokémon Center TAIPEI 福袋（2026年）」也將於2月17日（二）開放抽選，過年前可以說是台灣寶粉荷包大失血的時刻了！
台灣寶可夢中心情人節新品上架！伊布家族寢巢而出
台灣寶可夢中心宣布，將在2026年2月14日西洋情人節當天上架新商品系列「Eevee Collection」，集結伊布以及伊布的進化型—水伊布、雷伊布、火伊布、太陽伊布、月亮伊布、葉伊布、冰伊布、仙子伊布，以拼布風格為設計的伊布們，用帶有古典氛圍的溫暖筆觸呈現。而且因為伊布家族成員們通通都有各自的毛絨玩具、收納包、鑰匙圈、手巾等商品，因此本週六將一口氣有71款新商品同步上架！
消息曝光後，也立刻有大批寶可夢粉絲驚呼，「伊布家族不打算放過你各位的紅包」、「JISOO加持過後，感覺要搶翻了」、「週末現場又要排爆了」、「這種東西就是看得到買不到」。
2月14日寶可夢中心商品詳細價目表
毛絨玩具 Eevee Collection (伊布、水伊布、雷伊布、火伊布、太陽伊布、月亮伊布、葉伊布、冰伊布、仙子伊布)共9款 $610
收納包 Eevee Collection (伊布、水伊布、雷伊布、火伊布、太陽伊布、月亮伊布、葉伊布、冰伊布、仙子伊布)共9款 $720
鑰匙圈 Eevee Collection (伊布、水伊布、雷伊布、火伊布、太陽伊布、月亮伊布、葉伊布、冰伊布、仙子伊布)共9款 $330
馬克杯 Eevee Collection $680
托特包 Eevee Collection $1,100
壁掛式收納袋 Eevee Collection $1,130
抱枕 Eevee Collection $1,110
蕾絲長袖上衣 Eevee Collection (伊布) $1,460
長袖上衣 Eevee Collection $1,550
針織外套 Eevee Collection $2,200
雙環筆記本 Eevee Collection $250
刺繡貼紙 Eevee Collection (伊布、水伊布、雷伊布、火伊布、太陽伊布、月亮伊布、葉伊布、冰伊布、仙子伊布)共9款 $240
杯墊 Eevee Collection (伊布、水伊布、雷伊布、火伊布、太陽伊布、月亮伊布、葉伊布、冰伊布、仙子伊布)共9款 $170
【可任選】手巾 Eevee Collection (伊布、水伊布、雷伊布、火伊布、太陽伊布、月亮伊布、葉伊布、冰伊布、仙子伊布)共9款 $190
A4文件夾 Eevee Collection (伊布、水伊布、雷伊布、火伊布、太陽伊布、月亮伊布、葉伊布、冰伊布、仙子伊布)共9款 $80
台灣寶可夢中心2026年福袋開放抽選
除了伊布系列商品之外，Pokémon Center TAIPEI 台北寶可夢中心預告將在 2026 年 2 月 17 日（週二）大年初一上午開放「Pokémon Center TAIPEI 福袋（2026 年）」抽選販售，每份福袋售 NT$ 2,000元，限量 240 份。
與稍早日本 Pokémon Center ONLINE 線上購物限定抽選販售的「ピカピカボックス 2026」新年福袋相似，福袋內一定會包含一款鯉魚王（雄性／雌性／金色）造型的肩背包（三款隨機其一）。
「Pokémon Center TAIPEI 福袋（2026 年）」商品機率資訊如下：
台灣寶可夢中心2026年福袋抽選時間
2月17日（二）『抽選時間』10時30分；『報名時間』10時15分～10時29分。
台灣寶可夢中心入店整理券發放實施日期
2月14日（六）、15日（日）、17日（二）~ 21日（六）
上午10:00入店整理券發放開始
上午10:45入店整理券發放結束
地點：請於新光三越台北信義新天地A11 1樓入口（香堤大道廣場側）之指定場所排隊。
※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。
資料來源：寶可夢官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣寶可夢中心宣布，將在2026年2月14日西洋情人節當天上架新商品系列「Eevee Collection」，集結伊布以及伊布的進化型—水伊布、雷伊布、火伊布、太陽伊布、月亮伊布、葉伊布、冰伊布、仙子伊布，以拼布風格為設計的伊布們，用帶有古典氛圍的溫暖筆觸呈現。而且因為伊布家族成員們通通都有各自的毛絨玩具、收納包、鑰匙圈、手巾等商品，因此本週六將一口氣有71款新商品同步上架！
消息曝光後，也立刻有大批寶可夢粉絲驚呼，「伊布家族不打算放過你各位的紅包」、「JISOO加持過後，感覺要搶翻了」、「週末現場又要排爆了」、「這種東西就是看得到買不到」。
2月14日寶可夢中心商品詳細價目表
毛絨玩具 Eevee Collection (伊布、水伊布、雷伊布、火伊布、太陽伊布、月亮伊布、葉伊布、冰伊布、仙子伊布)共9款 $610
收納包 Eevee Collection (伊布、水伊布、雷伊布、火伊布、太陽伊布、月亮伊布、葉伊布、冰伊布、仙子伊布)共9款 $720
鑰匙圈 Eevee Collection (伊布、水伊布、雷伊布、火伊布、太陽伊布、月亮伊布、葉伊布、冰伊布、仙子伊布)共9款 $330
馬克杯 Eevee Collection $680
托特包 Eevee Collection $1,100
壁掛式收納袋 Eevee Collection $1,130
抱枕 Eevee Collection $1,110
蕾絲長袖上衣 Eevee Collection (伊布) $1,460
長袖上衣 Eevee Collection $1,550
針織外套 Eevee Collection $2,200
刺繡貼紙 Eevee Collection (伊布、水伊布、雷伊布、火伊布、太陽伊布、月亮伊布、葉伊布、冰伊布、仙子伊布)共9款 $240
杯墊 Eevee Collection (伊布、水伊布、雷伊布、火伊布、太陽伊布、月亮伊布、葉伊布、冰伊布、仙子伊布)共9款 $170
【可任選】手巾 Eevee Collection (伊布、水伊布、雷伊布、火伊布、太陽伊布、月亮伊布、葉伊布、冰伊布、仙子伊布)共9款 $190
A4文件夾 Eevee Collection (伊布、水伊布、雷伊布、火伊布、太陽伊布、月亮伊布、葉伊布、冰伊布、仙子伊布)共9款 $80
除了伊布系列商品之外，Pokémon Center TAIPEI 台北寶可夢中心預告將在 2026 年 2 月 17 日（週二）大年初一上午開放「Pokémon Center TAIPEI 福袋（2026 年）」抽選販售，每份福袋售 NT$ 2,000元，限量 240 份。
「Pokémon Center TAIPEI 福袋（2026 年）」商品機率資訊如下：
2月17日（二）『抽選時間』10時30分；『報名時間』10時15分～10時29分。
台灣寶可夢中心入店整理券發放實施日期
2月14日（六）、15日（日）、17日（二）~ 21日（六）
上午10:00入店整理券發放開始
上午10:45入店整理券發放結束
地點：請於新光三越台北信義新天地A11 1樓入口（香堤大道廣場側）之指定場所排隊。
※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。
資料來源：寶可夢官網