我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李雅英著開洞洋裝小露事業線，寫真集收錄250張電影敘事感的照片。（圖／尖端出版社提供）

▲李雅英在寫真集內嘗試泳裝造型，畫面沁人心脾。（圖／尖端出版社提供）

▲▼李雅英為了回饋廣大粉絲，將於4月26日在舉辦個人首場簽書會。（圖／尖端出版社提供）

李雅英為富邦悍將「Fubon Angels」韓籍成員，有「國民表妹」封號，來台發展快滿2年，她在生日見面會上，宣布3月20日推出在台首本寫真集，有穿男友襯衫露出雪白美腿、演繹挖洞洋裝放送事業線等作品，讓粉絲一次收藏多種樣貌的李雅英。2月8日，李雅英舉辦生日見面會，與現場數百名粉絲共度溫馨時光，就在氣氛最感人的時刻，李雅英親自為現場粉絲送上一份大禮，驚喜宣布即將推出在台首本個人影像紀實《沿著海，遇見你：英為你心動 李雅英 1st 台灣感性紙上電影系列》，搶先釋出的照片，女神穿上寬鬆男友襯衫，巧露白玉美腿，還有著開洞洋裝小露事業線及泳裝等造型。作為《紙上電影系列》的首部作品，《沿著海，遇見你：英為你心動》收錄250張電影敘事感的照片，從宜蘭山間到苗栗海岸邊，影像如同電影分鏡般，勾勒出李雅英在這片土地上最真摯的情感。除了推出首部影像紀實，為了回饋廣大粉絲的喜愛，出版社宣布將於4月26日在「新店裕隆城誠品黑盒子」舉辦李雅英個人首場簽書會。《沿著海，遇見你：英為你心動 李雅英 1st 台灣感性紙上電影系列》精裝版已經於2月9日中午12：00獨家在尖端網路書店開放預購。韓國啦啦隊天后李雅英，2023年以甜美笑容和火辣「32撞」應援舞席捲台灣，後來成為Fubon Angels人氣擔當，這位1992年出生、身高170公分的韓籍女神，從樂天巨人、起亞虎到NC恐龍闖蕩KBO（韓國職棒），2024年起來台加盟富邦悍將，IG粉絲數破百萬，連韓國旅行社都邀她當釜山觀光大使。李雅英是台灣男神許光漢的粉絲，她日前出席活動，對於在金唱片頒獎典禮上首次見到許光漢本人，女神直呼「很幸福」，不過因為對偶像告白的次數太頻繁，連公司都看不下去，半開玩笑地下達「禁愛令」，要她別再說了，李雅英只能笑著配合公司，「我真的很抱歉。」記者會上被問到農曆年計劃，李雅英透露，過年會好好陪伴家人，且家人2月初會飛來台灣旅遊，本來想帶他們到處走走，但家人早就安排好要到高雄遊玩，讓她笑說自己只是「被通知」。