我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前總統馬英九推出馬年春聯，他笑稱自己等了12年，終於又等到「他的年」。（圖／翻攝自馬英九臉書）

馬年春聯變「防禦結界」 狂玩過年焦慮梗

▲馬英九自嘲是「國民救援王」，將繼續為大家背鍋救援。（圖／翻攝自馬英九臉書）

前總統親自背鍋！被動技能、增益效果全上線

▲馬英九基金會設計限量新年小物「驫」字掛曆。（圖／翻攝自馬英九Instagram）

三隻馬怎麼唸？「驫」字新年小物亮相

▲時任總統的馬英九親題「萬馬奔騰、百業振興」賀詞。（圖／翻攝自總統府官網）

回顧2014馬年春聯

時任總統馬英九題這8字

▲甲午馬年春聯的構圖上，遭質疑容易聯想到「五馬分屍」。（圖／翻攝自總統府官網）

當年曾引爆爭議！「五馬分屍」陰影再被翻出

12年前，馬英九仍是總統，親筆題下8字寓意深厚的賀歲春聯，象徵國家振興與時代期許；12年後，身分已轉為前總統的他，再度迎來馬年，卻以截然不同的姿態重返年節話題。農曆新年將至，馬英九公布馬年春聯題字「八方風雨辭青蟒、擊壤歌衢望驊騮」，並在社群平台以自嘲、玩梗的方式行銷春聯，形成今昔對比鮮明的一幕。馬英九形容，這張春聯「不是一張普通的紅紙，而是過年萬用神器」，點名國人過年最怕的不是AI取代工作、不是塞車，也不是年獸，而是回家團圓時，面對長輩連珠炮式的關心與碎念，從「什麼時候結婚」、「年終多少」，最後打麻將還一直「放槍」胡不了？以高度生活化的語言引發共鳴。馬英九更自稱，等了12年一輪，終於等到「跟自己姓氏一樣的年份」，特別推出「SSR級・全方位物理性防禦結界」馬年開運限定春聯，還戲稱貼上後效果「絕對驫驫的」，語氣與過往總統時期的莊重形象形成強烈反差。馬英九進一步提到，若將「雙馬合璧」貼在門口，將引發神奇功效，包括被動技能「話題記憶消除術」，讓親戚在5公尺內自動忘記薪水、房子、生小孩等敏感話題，轉而討論春聯內容；也有增益效果「偏財運微量爆擊」，宣稱紅到發光的馬式加持，自帶200%的屬性加成，財神路過絕對會佇足許久，打牌自摸機率提升，對手也會感受到一股來自前總統凝視回眸的壓力。此外，馬英九表示，春聯還被賦予「居家裝修美觀」的輔助加成，春聯設計精美，紅得喜氣洋洋，遮掩所有室內裝潢的不完美，貼上去後家裡瞬間蓬蓽生輝，風格PLUS；另還具有「背鍋救援擔綱」的安心保證。馬英九自嘲多年來是「國民救援王」，能為各位背下所有鍋，只要世界還有不如意、便當少了雞腿、辦公室的Wi-Fi訊號太差，或是單身萬年等問題，「只要你不隨便挑釁，別擔心，通通怪我！」他直言，看一眼春聯，就會發現，有個男人一直默默的在身後（背鍋），是不是覺得很有安全感？除了馬年春聯外，馬英九在貼文中表示，因為自己姓馬，「今年也算是我的年」，所以特別請馬英九基金會設計限量新年小物「驫」字掛曆，並喊話有興趣的朋友，可以到馬英九基金會的Instagram看看。「驫」由三個「馬」字所組成，常被歸類為有趣的「三疊字」之一，讀音為「ㄅㄧㄠ」，本義為群馬奔馳、眾馬走貌，在古文中，常形容群馬奔馳時雄壯的氣勢，有時也作水名「驫水」，或用於姓氏。迎接甲午馬年，總統府特別印製馬年春聯與紅包袋，時任總統的馬英九更是親自題字「萬馬奔騰、百業振興」賀詞，並由馬英九與時任副總統的吳敦義共同署名，祝福國人在新的一年馬到成功、百業興旺。圖樣設計方面，以水墨畫呈現駿馬奔馳之姿態，並以多匹駿馬來象徵「萬馬奔騰」，意寓民間旺盛且勤奮之生命力、競爭力，同時期盼各行各業在馬年都能持續振興、再創新猷。此次設計圖樣並搭配清雅高潔的梅花，顯示冬末春初之蓬勃朝氣與簡約俐落之風格，蘊含濃厚東方韻味，更能增添傳統農曆年節氣氛。然而，2014年的馬年春聯並非全然好評，當時有眼尖網友指出，春聯的背景雖有金光閃閃的5匹駿馬，但在構圖容易讓人聯想到「五馬分屍」，加上副總統吳敦義落款的「敦」字，被戲稱形似「敗」，甚至被解讀為唱衰國民黨的選舉運勢，引發話題討論。當時有部分命理師也認為，五馬構圖似乎有點多餘，一般來說是畫一隻，或是湊成一對，再者乾脆畫滿八駿馬，顯得更加吉利一些。12年後再逢馬年，馬英九不再背負執政包袱，反而以自嘲與幽默形象呈現，從「萬馬奔騰」到「背鍋神器」，也讓馬年的政治符號，多了一層時代轉換的意味。