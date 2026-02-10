我是廣告 請繼續往下閱讀

記憶體好旺！華邦電今（10）日公布去年全年營收達894.06億元，年增9.6%；淨利31.77億元，是2024年獲利7.1億元的四倍以上；每股盈餘0.88元，轉虧為盈且創新高。總經理陳沛銘表示，今年資本支出是「前所未有的」，將達421億元以加速擴產，並看好華邦電成長動能將持續到2027年。華邦電今日舉行法說會，會中也公布華邦電去年全年營收達894.06億元，年增9.6%；淨利31.77億元，是2024年獲利7.1億元的四倍以上；每股盈餘則為0.88元；全年毛利率達35%，相較2024年29%，大幅提升六個百分點。去年第四季營收則達266.25億元，季增22.3%、年增 42.4%；第四季淨利為30.95億元，季增14.5%，年增37.73億元；第四季每股盈餘為0.76元；毛利率41.9%較上季略減五個百分點，但較去年27.2%大增15個百分點。而去年全年資本支出為55億元，預計今年資本支出約421億元，其中95%為晶圓廠生產設備支出。陳沛銘強調，資本支出計畫是公司「前所未有的」，一年投資400多億元，甚至比當初高雄蓋新廠一年的支出還高。這顯示產能快速增加的重要性。「好在我們比同業早一點發現景氣在變化。」去年第四季毛利下滑，陳沛銘則解釋，是因為第三季曾大量回沖庫存折價損失，推升當季毛利率至51%；第四季起不再有庫存回沖貢獻，毛利率回歸正常營運結構，並非價格或需求轉弱所致。華邦電一向採取較保守的會計策略，於市況低迷時先行提列庫存減損，當價格回升再行回沖，目前相關庫存折價已於去年全數結束。但他表示，隨著AI伺服器越來越強大，電腦領域Flash需求增加，硬碟甚至企業級SSD應用也十分強勁，同時高密度DRAM未來也在電腦與伺服器領域有巨大成長，預期NOR Flash（快閃記憶體）價格自今年上半年起持續走升，SLC NAND 供應持續緊縮，推動今年全年價格穩定上行趨勢；華邦電仍維持Nor Flash 全球第一領導地位。此外，陳沛銘提到，許多原本提供3D Nand的公司逐漸離開了2D Nand領域，華邦剛好利用這個機會切入，目前華邦電在2D Nand的產能排在全球第三。針對全球外在環境變化，陳沛銘分析，關稅政策目前是在最終階段了，雖232條款還沒完全塵埃落定，但他認為，DRAM漲價導致終端產品調價 30%，這件事各家公司都已經在做。如果未來因關稅需要調漲售價，大家也只能照做。至於匯率，短期看來不會太離譜，他說，電子產業的承受力會比2024年第二季好很多，他坦言，「那時從32元掉到20幾元確實受不了」，現在發生強度沒那麼大，產業承受力就強一些。談到AI，陳沛銘認為，輝達繼續強調AI多好，這是事實。包括產業龍頭台積電也提了一個連續幾年、高達數百億美金的擴產計畫，在在說明AI需求會持續。AI對記憶體的需求是前所未有的，至於這波記憶體狂潮何時慢下來？可能要等基礎建設建構完畢、變成日常之後才會平穩，否則這波需求還會持續一陣子。他很有信心，華邦電在去年下半年已經開始獲利，這個動能會持續到2026年，甚至他對2027年也十分看好。而華邦電目前包括Flash與CMS（客製化記憶體）擴產計畫持續進行中，並自今年下半年起階段性量產。