台積電今（10）日召開董事會，會中拍板8項重大議案，其中包括核准配發去年第四季每股現金股利6元，並核准資本預算約449.62億美元，以建置及升級先進製程、先進封裝等產能，以及核准8個人事擢升案。董事會會中重要決議，會議也核准配發2025年第四季之每股現金股利6元，其普通股配息基準日訂為6月17日，除息交易日則為6月11日。此外，董事會也核准2025年員工業績奬金與酬勞（分紅）總計約新台幣2061億4592萬元，其中員工業績奬金約新台幣1030億7296萬元已於每季季後發放，而酬勞（分紅）約新台幣1030億7296萬元將於今年七月發放。台積電指出，為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，此外，核准不超過300億美元之額度內增資本公司百分之百持股之子公司TSMC Global，以降低外匯避險成本。核准於不高於新台幣600億元之額度內於國內市場分次募集無擔保普通公司債，以支應公司產能擴充及或綠色相關支出之資金需求。台積電表示，1、擢升本公司營運組織晶圓廠營運一副總經理王英郎博士為資深副總經理；2、擢升本公司營運組織先進技術暨光罩工程副總經理張宗生博士為資深副總經理；3、擢升本公司研究發展組織平台研發副總經理吳顯揚博士為資深副總經理；4、擢升本公司研究發展組織平台研發副總經理葉主輝博士為資深副總經理；5、擢升本公司資材管理組織資深處長黃遠國先生為副總經理；6、擢升本公司營運組織十二B廠資深廠長田博仁先生為副總經理；7、擢升本公司研究發展組織10埃米平台技術資深處長林學仕先生為副總經理；8、擢升本公司業務開發組織先進技術業務開發資深處長袁立本博士為副總經理。