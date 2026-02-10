我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼坤達坦言來錄影時心情複雜，訪談期間，他數度停頓思索，眼眶含淚。（圖／又離題了YouTube）

43歲坤達去年10月爆發閃兵醜聞，他認罪道歉後宣布停工，後來遭檢方起訴、求刑2年8個月，日前完成所屬男團Energy演唱會的坤達，近日低調復工，現身錄製網路節目，談到閃兵一事，他眼眶含淚地說：「就是做錯了！會好好的面對和反省...」網路節目《木曜4超玩》製作人陳百祥開設全新YouTube節目《又離題了》，影片中，坤達和「腳底幫」胡椒、大蛇丸及尼克等網紅合體，他首先靜靜地聽著好友力挺、鼓勵自己的談話，輪到坤達發言，他感謝胡椒、大蛇丸及尼克願意對他喊話，會記在心底，被問到心情如何？坤達說：「我一開始想說會不會不適應，會不會...我很怕接不上你們的話。」對於沉寂的這段期間，坤達眼眶泛紅、哽咽地表示：「想很多...真的會想很多，那當然這件事情（閃兵）就是，我覺得就是做錯了！那我覺得會好好的面對，然後也會...也會...認真的反省...」此外，他也坦言來錄影時心情滿複雜，感謝陳百祥把「腳底幫」成員找來，「聽到他們還是那麼挺我，真的滿感動的...」雖然只是簡短的回應閃兵風波，不少網友依舊湧入留言區為坤達加油，「如果我兄弟他X的逃兵，一定被我嘴一輩子，但他這一輩子還是我兄弟」、「謝謝百祥沒有拋棄坤達...達哥你要好好的喔！要照顧好自己」、「你很勇敢的面對，謝謝你一直帶給我們歡笑」、「有錯認錯，不用想太多！」上個月中，Energy在台北小巨蛋開唱，最後談話時刻，坤達表示，很感謝可以回到舞台，「這段時間，我體會到很多，也沈澱了很多，想要感謝的也很多。」他特別提到，即使只是路人或粉絲的一句簡單的「加油」，都會感到無比溫暖，「我相信大家都有跟我說，我在這邊真的非常謝謝你們，有好好的把我接住。」演唱會當天是老婆柯佳嬿生日，坤達表示：「最後我很想要感謝一個人，就是我太太，她給我很多支持和鼓勵。」他在全場歌迷面前，隔空向愛妻喊話：「我想跟她說，生日快樂，謝謝妳，辛苦了！」