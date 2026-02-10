我是廣告 請繼續往下閱讀

立委高金素梅捲入助理費詐領、原住民多族群文化交流協會補助款詐領以及非法輸入中製快篩等3案，台北地檢署今日指揮調查局國安站搜索高金素梅陽明山住家、立院辦公室等30處，並約談高金素梅、花蓮議員簡智隆、台東縣議員陳政宗、屏東縣議員越秋女共18名被告，立院搜索行動已在下午4點半結束，查扣7箱資料等相關證物，預計晚間陸續移送被告到地檢署複訊。晚間6點，一名涉嫌與協會共同詐領補助款的陳姓廠商由調查官押解到北檢，他戴起連帽外套的帽子、臉上有口罩，見到大批媒體守候更低頭行走，不讓人看清面容。根據了解，高金素梅涉嫌違反《醫療器材管理法》部分，與她在2022年募集防疫物資有關，她發起「人間有情社會有愛」活動，將N95口罩及快篩試劑送到原鄉部落，但其中一部分快篩來自廈門寶太生物科技有限公司，檢調要釐清是否有「未經許可輸入醫療器材」的情形。詐領部助款則和高金素梅創立的原住民多族群文化交流協會有關，據指出，原民交流協會涉嫌在2015年到2018前間跟廠商合作浮報款項，與孔子第75代孫孔祥科藉由多個協會「假公益真斂財」的犯案結構相似，但本案不同之處在於，原民交流協會確實舉辦活動，只是在費用部分有灌水。