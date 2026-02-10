我是廣告 請繼續往下閱讀

2月16日11點起至2月22日間，只要透過LINE Pay Money紅包功能發送一筆金額滿66元的紅包且接收者開啟，且發送者完成一筆滿額66元實體商店付款，即可參加「新春Money賺賺樂」，最高將可獲得LINE POINTS 666點。

即日起至 2月12日止，透過推薦好友連結成功推薦親友完成開通LINE Pay Money，每日推薦完成開通數最高者可獲得LINE POINTS 5000點，活動期間累積推薦數最高者可得8888點回饋。

LINE Pay與一卡通的iPASS MONEY於去年底正式分手，分家各自獨立營運，而「分手」後LINE Pay人氣依舊強強滾，LINE Pay Money用戶數已正式突破300萬，轉帳使用情境持續擴大，帶動今年1月LINE Pay Money轉帳金額單月突破70億元。隨著農曆春節即將到來，民眾迎新祈福與發送紅包祝賀互動更加頻繁，LINE Pay推出「馬尼哈尼好運到」求好籤活動，LINE Pay Money提供儲值、聊天室轉帳、分攤餐費及發送紅包等多元功能，貼近民眾日常使用需求。隨著農曆春節到來，紅包轉帳使用需求升溫，許多用戶偏好以手機線上方式發送紅包，不受時間與空間限制，就可將溫暖祝福傳遞給親人好友。LINE Pay表示，除此之外，為鼓勵用戶在春節期間邀請親朋好友一同體驗LINE Pay Money，加碼馬年好運，LINE Pay也推出「馬尼（Money）哈尼（Honey）祝福LINE Pay用戶新的一年馬尼（Money）好運來！