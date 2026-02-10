台中一中商圈寸土寸金，學生租屋負擔沉重，如今將迎來造價 15 億元的居住新選擇！國家住都中心今（10）日宣布，位於北屯區的「國豐安居」社會住宅正式動土，預計 2029 年完工 。這處新案鄰近中國醫藥大學等 3 所大專院校，將釋出 220 戶 全新住宅單元 。值得注意的是，根據中央租金分級制度，符合資格者租金最低只要市價 3 折，且基礎租金採「中古屋」估價，讓學生與通勤族也能輕鬆入住全新大樓。
15億打造現代化大樓 鎖定中國醫等三校
這項總經費約 15 億 517 萬元的「國豐安居」，由中央全額投資興建，地點位於北屯區國豐街與國強街廓內（原北屯新村舊址），生活機能極為成熟 。基地緊鄰昌平商圈及一中商圈，步行 6 分鐘即達台鐵太原站，交通便利 。
住都中心特別看準國立臺灣體育運動大學、國立臺中科技大學及中國醫藥大學龐大的師生租屋需求，將此案打造為高 CP 值的居住據點。完工後將釋出 220 戶住宅單元，並規劃幼兒園與店鋪，預計取得「銀級綠建築」標章，翻轉傳統宿舍的老舊印象 。
租金藏玄機：採「中古屋估價」再打折
關於民眾最關心的租金部分，依據中央社宅2025第四季的「租金分級原則」，將具有雙重優惠機制。首先，雖然是 2029 年完工的全新大樓，但基礎租金是採「實際屋齡加計 10 年」的中古屋標準來估價，起跑點就先省一筆。
其次，依據申請人身分與所得，租金再打折。第一級「弱勢戶」（如低收）租金約為市場行情 3 折；第二級「中低所得」為 6 折；第三級「一般戶」則為 8 折。這意味著經濟尚未獨立的學生，若符合家庭所得條件，將有機會以極低負擔入住精華地段。不過，未來「國豐安居」實際租金，仍以國家住都中心後續公布為主。
北屯社宅衝破兩千戶 年輕人成家後盾
國家住都中心表示，北屯區人口成長快速，居住需求強勁。目前中央在台中市布局的社宅共有 16 處，光是北屯區就占了 5 處，包含「廍子安居」、「東光好室」、「松竹好室」、「新平好室」及今日動土的「國豐安居」，該區社宅總供給量已正式突破 2040 戶 。
未來完工後，各案也將保留一定比例的「婚育戶」給新婚及育兒家庭，無論是剛畢業在台中打拚的青年，或是準備成家的年輕人，都能有更安心且負擔得起的居住後盾 。
資料來源：國家住都中心
