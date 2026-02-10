我是廣告 請繼續往下閱讀

▲愛成來來經紀公司發聲道歉。（圖／X@planckstars）

日本地下偶像女團「Planck Stars」日前受邀到札幌雪祭舞台表演，成員愛成來來只穿著超清涼泳衣就上台，由於當時天氣不僅下著暴風雪、現場溫度甚至低於零下10度，因此讓自家藝人穿成著樣就上台的經紀公司在網路被炎上，為此公司也發聲回應，表示當天穿著都是根據藝人個人意願決定。Planck Stars本月初受邀參加北海道札幌雪祭，當天現場氣溫低至零下11度，且天上還下著暴風雪，演出過程中，愛成來來突然脫下原本穿著的白色絨毛大衣，露出內搭的學校泳衣及運動短褲，在雪地中完成唱跳表演，和現場天氣超反差的畫面立刻被觀眾拍下並上傳至社群平台。愛成來來雪地穿泳裝的畫面曝光後，大量網友對演出內容表達強烈不滿，認為在極端低溫環境下還穿著泳裝表演，已嚴重忽視身體安全，不僅可能導致凍傷，對耳朵、鼻子等末梢部位更有高度風險，甚至有人直言這樣的演出「已接近虐待等級」；也有部分粉絲替愛成來來緩頰，認為她展現了高度敬業精神與舞台意志，稱讚她「有勇氣」，直言地下偶像本就是靠衝擊性表演吸引關注。面對外界質疑經紀公司可能有強迫成員進行危險演出的情況，經紀公司昨（9）日發聲明回應，他們強調，本次雪地泳裝演出不是公司指示，也非事前安排，而是尊重愛成來來的強烈意願才做出的行為，公司並未要求或施壓成員進行相關表演；不過，經紀公司同時也坦承管理責任，表示未能在活動前有效防止不適當行為發生，對此深表反省，並向主辦單位及社會大眾致歉。公司表示已嚴正告知全體成員，未來在寒冷地區演出時 務必確實做好保暖措施，並將加強演出前的服裝與內容通報制度，以避免類似情況再度發生，同時也呼籲網友停止對成員本人、活動主辦方及其他相關人員的網路霸凌，才讓事件真正落幕。