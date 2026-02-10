我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中鋼集團中聯資源公司通過台灣智慧財產管理規範之驗證，以展現落實智慧財產管理之成效。(資料照／記者黃守作攝)

中聯資源公司通過台灣智慧財產管理規範之驗證，於日前在台北市集思台大會議中心，舉辦115年TIPS頒證典禮，表揚在智財管理展現成效並於114年通過TIPS驗證之企業，由經濟部產業發展署副署長鄒宇新頒發TIPS驗證A級認證書，由中聯資源公司總經理吳一民代表受獎，以展現落實智慧財產管理之成效。中聯資源公司總經理吳一民表示，中聯資源公司為妥善管理及運用智慧財產，於111年導入台灣智慧財產管理制度規範(Taiwan Intellectual Property Management System，簡稱TIPS)，不僅順利於當年通過取得A級驗證，並持續完善各項生產及資源化技術開發之智慧財產取得、保護、維護及管理，於去(114)年接受資訊工業策進會科技法律研究所審查後，再次通過A級驗證，顯示該公司嚴謹落實智慧財產權管理制度，打造出堅韌的「智財護城河」，有助維持公司長期競爭力。吳一民說，台灣智慧財產管理制度規範(TIPS)是以國際標準組織(ISO)高階架構所建構之智慧財產管理規範，由經濟部產業發展署主辦，並委由資訊工業策進會科技法律研究所執行，主要目的為協助企業透過PDCA循環強化智財管理，強調智慧財產之取得、保護、維護、運用，以降低營業秘密外洩或侵權風險，同時將研發創新方向與營運策略結合，以達到提升公司治理，維持企業競爭力永續經營之成效。吳一民指出，中聯資源公司導入台灣智慧財產管理制度規範(TIPS)，盤點出利害關係人與內外部議題、鑑別風險與機會、制定智財政策及目標、增修標準與規章、辦理教育訓練、完成智慧財產盤點等，使台灣智慧財產管理制度規範(TIPS)能於公司內部落實執行，藉由導入並通過TIPS A級驗證，顯示公司在智慧財產制度建置、風險控管及管理落實等方面已達到國家級標準，全面提升同仁智財保護意識，為企業永續經營與核心競爭力再添重要里程碑，更是未來持續精進的起點，為該公司維持競爭力奠定良好基礎。吳一民並指出，中聯資源公司主要核心競爭力來自低碳爐石粉、高爐水泥、轉爐石資源化及資源再生等專業技術能力，迄今累積的領證專利數多達40件以上，自111年導入TIPS後不僅建立涵蓋制度、流程、教育訓練與稽核等完整體系，也全面展開智財教育訓練，強化同仁在智財領域方面的專業知識，並持續以計畫、執行、檢查、行動(PDCA)之循環模式，嚴謹落實智慧財產治理及改善精進。中聯資源公司作為國內作為綠色環保產業的領航者，面對2050淨零排放挑戰，不僅將研發能量集中在低碳爐石粉、高爐水泥及轉爐石資源化等關鍵技術，輔由完善的TIPS制度建立起滴水不漏的防護網，使得開發的專業技術，從概念發想至實際落地，均能達到全流程嚴密控管，並將持續秉持中鋼集團「沒有最好，只有更好」的理念，以PDCA循環持續深化智財管理，透過訂定年度智財管理政策與目標，一步步強化公司體質韌性，打造更完善的智慧財產管理系統，鞏固中聯資源公司市場競爭力，為我國爐石再生產業創造更高的附加價值。