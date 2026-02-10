TPBL聯盟今（10）日公布上週最有價值球員（MVP），由福爾摩沙夢想家的當家洋將班提爾（Jonah Bolden）強勢奪下。由於外型神似NBA球星詹姆斯（LeBron James），他也被球迷稱為「夢想家詹姆斯」。而他也在上一場對陣強敵的比賽中，繳出令人咋舌的「雙20」數據，展現統治級的主宰力。
化身禁區野獸 27分20籃板的絕對統治
班提爾在上一場對戰台北台新戰神的比賽中手感發燙，不僅在籃下展現強悍的對抗性，更頻頻在外線開火。尤其下半場班提爾在進攻端的存在感相當高，是夢想家能夠一舉甩開對手的關鍵因子，他繳出27分、20籃板、6助攻的超全能成績單，成為球隊守護禁區的最強屏障。
班提爾：功勞歸於團隊 目標鎖定年後
賽後接受訪問時，談到自己的表現，班提爾謙虛表示：「我只是想為球隊的勝利做任何事情。我的隊友們表現得非常好，我們現在都很專注，希望能一起多拿幾場勝利，然後在農曆新年前好好休息，再重新出發。」 他不僅將功勞歸於團隊，也展現出對於整體戰力與長期目標的重視。
福爾摩沙夢想家目前位居聯盟第四，下一場比賽將於2/14（六）於客場交手聯盟龍頭桃園台啤永豐雲豹，力拼在年前叩關前三，重返前段班。
