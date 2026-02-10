我是廣告 請繼續往下閱讀

TPBL聯盟今（10）日公布上週最有價值球員（MVP），由福爾摩沙夢想家的當家洋將班提爾（Jonah Bolden）強勢奪下。由於外型神似NBA球星詹姆斯（LeBron James），他也被球迷稱為「夢想家詹姆斯」。而他也在上一場對陣強敵的比賽中，繳出令人咋舌的「雙20」數據，展現統治級的主宰力。班提爾在上一場對戰台北台新戰神的比賽中手感發燙，不僅在籃下展現強悍的對抗性，更頻頻在外線開火。尤其下半場班提爾在進攻端的存在感相當高，是夢想家能夠一舉甩開對手的關鍵因子，他繳出，成為球隊守護禁區的最強屏障。賽後接受訪問時，談到自己的表現，班提爾謙虛表示：他不僅將功勞歸於團隊，也展現出對於整體戰力與長期目標的重視。福爾摩沙夢想家目前位居聯盟第四，下一場比賽將於2/14（六）於客場交手聯盟龍頭桃園台啤永豐雲豹，力拼在年前叩關前三，重返前段班。