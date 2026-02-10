我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（10）日突破33000點新關卡，但居高風險氣氛亦濃厚，多空兩股力道拉鉅，投資人困惑該抱股過年嗎？法人指出，AI題材不煞車，春節後資金可望加速回流，為多頭添柴加薪，若無黑天鵝出現，歷年春節後台股行情多半呈現大漲小回格局，投資人不妨利用這兩檔主動式ETF 00994A、00995A參與年後金馬奔馳行情。觀察這波台股攻佔33000點新關，哪些台股ETF追強勢、選股能力最強？觀察近一個主動台股ETF表現，新兵闖關展現亮眼成績，其中，00994A主動第一金台股優、00995A主動中信台灣卓越表現最為亮眼，近一個月漲幅分別達4.12%及4.85%，今日台股站上33000點，這兩檔ETF也在11檔主動式台股ETF中表現最為亮眼，漲幅分別高達2.49%及2.47%。主動第一金台股優經理人張正中認為，從ChatGPT驅動AI產業爆炸性成長以來，AI科技升級變化速度明顯高於過往，目前評價低於網路泡沫時期，CSP（雲端服務供應商）資本支出持續擴張下，台灣去年第四季GDP高達12.68%，創38年來單季新高，多家機構預測今年度GDP可達4%，瑞銀甚至上看6.9%，為台股後市增添信心。這波台股攻高，AI關鍵供應鏈半導體權值股台積電帶領加權指數突破33000點，市場波動度加大，投資人擔心長假抱股過年，張正中強調，AI產業仍是引領市場成長的重要動力，00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF，鎖定強趨勢產業、篩選最強勢個股，第一大持股權重最高可達30%，集中火力投資，緊跟投資市場脈動，提供投資人參與台股金馬行情機會，00994A也提供每季收益分配機制，提供投資人定期收益機會。