▲理科太太（如圖）近來瘦一大圈，她透露有在重訓、打網球，再加上飲控，瘦了約10公斤。（圖／記者葉政勳攝影）

網紅「理科太太」2021年與老公John結束5年婚姻，離婚後雙方鬧上法院，理科太太控訴前夫假冒她的名義，向美國富國銀行申請自動扣繳美國加州聖馬刁房屋的相關費用，今（10）日她談及此事表示「有人做錯事就要為自己擔心，不是我」，透露離婚後如果需要聯繫對方會透過Email。理科太太心情未受到前夫影響，不過日前愛犬因多重器官衰竭，住進ICU十幾天，讓她直呼：「我離婚都沒哭！」理科太太離婚後控訴前夫假冒她的名義，向美國富國銀行申請自動扣繳美國加州聖馬刁房屋的相關費用，台北地檢署上個月2日依照《個人資料保護法》起訴John。對此，理科太太今日被問到官司進度和心情？表示：「現在心情很好，糾紛會在法院解決，有人做錯事就要為自己擔心，不是我。」坦言現在還是會為了家人聯絡。理科太太近來瘦一大圈，她透露有在重訓、打網球，再加上飲控，瘦了約10公斤，不過另一個變瘦的原因，理科太太坦言家中愛犬因年紀大，導致多重器官衰竭，上個月住進ICU十幾天，連醫生都要她有心理準備。對此，理科太太說：「我離婚都沒哭！」也因為家中愛犬生病，萌生想做寵物保健品的念頭。而目前單身的她，被問到是否有心儀的對象？理科太太表示沒有，打球時是否有豔遇？她笑說：「我們的教練蠻帥，但已婚育有二子，盡量要遠離人夫。」