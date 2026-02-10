我是廣告 請繼續往下閱讀

面台美貿易談判預計調降進口車降關稅之重大變革，經濟部今（10）日下午邀集國產車廠、車輛工業同業公會開會交換意見。車輛公會強調，可理解政府從總體角度開放美車降關稅進口，但請政府給予週全的配套措施，讓台灣得來不易的汽車產業生態系能有發展與轉型的機會與空間，更擔憂影響到國內30萬勞工家庭。車輛公會表示，政府應正視國內車輛產業所面臨的衝擊，在產業轉型過渡期制定配套措施，確保台灣在市場開放的同時，仍能保有在地生產的技術自主性與產業發展；穩定台灣汽車產業就業人口，降低產業衝擊。面對關稅結構變動，台灣汽車產業也將此刻視為產業升級的轉折點，投入轉型對應在地汽車產業之戰略韌性與轉型佈局，盼政府與企業共同守護在地產業價值，強化內需韌性實力，並創新轉型競爭力。他們提到，汽車產業是帶動內需韌性最重要的重工業基礎，台灣汽車產業培植在地整車廠與逾 2,700 家零組件商，帶動上下游30萬勞工家庭的工作機會，台灣汽車產業具備在地化製造、維修為台灣建構起民生交通韌性，對台灣經濟發展、社會福祉、交通運輸、國防基礎都有貢獻。車輛公會建請政府以穩定產能，帶動本土供應鏈，穩定就業人口，正向創新車輛循環經濟規模，提供國人即時、合理的用車保修服務，避免產業發生斷鏈，民眾避免因過度依賴進口導致零件斷料與高額用車成本，守護民生交通穩定運作的內需韌性。而汽車產業未來是AI應用場景的重要一環，台灣具備AI與ICT的優勢，是台灣汽車產業轉型升級打入全球智慧移動價值鏈，爭取國際代工生產的機會，為台灣未來培育跨領域研發人才，也為台灣在全球智慧移動賽局中保有戰略地位。最後，台灣汽車產業牽一髮動全身，期盼政府在國際談判與產業穩定之間，能取得平衡，提出五種作法，包括設立「汽車產業轉型基金」，鼓勵企業在台灣持續投入自動化與智慧化生產線、前瞻車輛電子研發；啟動「智慧移動與韌性人才計畫」，培植能接軌新能源與自主駕駛技術的高薪人才庫，儲備國家關鍵技術戰力。另外，他們呼籲，台灣沒有產製的汽車零件關稅同步降為0%等措施，提供「台灣整車製造」對等競爭力，以及擴大外銷市場，支持零組件廠商升級，跨產業合作，打造完整生態系提升國際競爭力，爭取國際代工與外銷擴大市場。