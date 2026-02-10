我是廣告 請繼續往下閱讀

機能保健品牌「好好生醫」今（10）日舉辦記者會宣布，邀請韓流天團SUPER JUNIOR成員藝聲擔任年度品牌代言人，也象徵品牌正式啟動高階機能保健市場的跨界佈局。藝聲談及以個人身分接下品牌代言的心情，直言「真的很開心」。他分享，每一次回到熟悉的城市工作，總能感受到來自各個角落的支持與鼓勵，無論是在街頭、公車上，或是各種戶外廣告中，看見大家分享自己的身影，都讓他深刻感受到被應援的感動。這次代言，對他而言格外珍貴，也希望能將這份感受到的溫度，透過合作回饋給支持他的每一個人。「好好生醫」品牌創辦人理科太太親自出席記者會，她指出，藝聲非常清楚自己要走多遠、走多久，也很珍惜每一段累積而來的支持，這與好好生醫一直以來強調的品牌精神高度契合，把日常過好，狀態自然就會發光。藝聲也分享，演藝工作節奏密集、長時間高強度輸出，唯有長期自我管理，才能持續站在舞台上。他平時會刻意調整飲食內容，搭配穩定作息與日常保養，維持身體狀態。理科太太指出，「好好生醫」希望將舞台上的應援，在2026年繼續以新產品，轉化為能走進生活的日常陪伴。其中，「十倍奇蹟蜂王乳」以30歲之後女性的高階日常保養為定位；「小房子膠囊」以葉黃素為核心，結合玉米黃素、山桑子、智利酒果等植物來源原料，並搭配專利後生元SOD等。除話題新品外，好好生醫也主打旗下長年熱銷商品「燕窩酸益生菌」，形塑從基礎補充到高階保養的完整產品線佈局。理科太太表示，對好好生醫而言，此次與藝聲的合作，不僅是一場代言，更是一次將生活態度與產業策略結合的重要實踐。