北捷台北車站與中山站商圈於去年12月19日傍晚發生震驚社會的隨機攻擊事件，27歲男子張文先在台北車站地下連通道丟擲煙霧彈、汽油彈，隨後轉往中山站一帶，持長刀朝路人與騎士揮砍，現場一片混亂；張文最後闖入誠品南西店，衝上頂樓後墜樓身亡，整起案件共造成4人死亡、11人受傷。其實，這起北捷血案，並非台灣捷運第一次發生人員傷亡的事件，回顧過去近12年的時間，與捷運相關的重大攻擊案件至少發生5起，而其中有3起皆發生在密閉車廂或人流密集的站體空間，讓「日常通勤」成為無辜民眾最難防範的風險場域，更引發社會對捷運安全的強烈不安。2014年5月21日，當時年僅21歲的鄭捷，現身北捷板南線列車上，手持水果刀無差別攻擊所有乘客，短短數分鐘內造成4死24傷。值得注意的是，由於龍山寺站與江子翠站間距較長，長達4分鐘的時間，車廂內的旅客被關在密閉空間中無處可逃，場面宛如人間煉獄。鄭捷犯案後遭警方逮捕，歷經審理，最高法院判處4個死刑及超過140年的有期徒刑，並於2016年執行槍決，那年，鄭捷也才23歲。其就讀的東海大學在案發後曾發聲明表示，「不論如何，鄭生永遠是我們的家人，是我們不夠愛他」，一句話至今仍引發社會對制度與關懷缺口的反思。2015年7月20日，北捷中山站4號出口發生一起突發傷人事件。當時27歲、無業的郭彥君疑似與家人發生衝突後離家，在中山商圈一帶徘徊，情緒明顯低落且不穩定。隨後，他進入附近超商竊取一把水果刀，將其作為犯案工具。郭彥君搭乘捷運站內手扶梯向下時，突然朝站在右側的民眾揮刀攻擊，短短約8秒內連續刺傷4人。突如其來的攻擊讓現場乘客驚慌失措，部分民眾急忙逃離，也有人倒地受傷。犯案後，郭彥君一度拿起滅火器，與捷運保全人員對峙，場面緊張。最後在站長耐心勸說下，他放下刀械並遭到警方制伏。案件經法院審理後，於2016年判處郭彥君12年有期徒刑，全案定讞。2024年5月21日，正逢鄭捷案10周年，20歲的洪淨在台中捷運綠線列車上，持菜刀與水果刀隨機攻擊乘客。其事前從屏東北上，入住台中一處摩鐵，犯案時先將包包放在站內控制台，隨即抽刀揮砍，離他最近的一名男性遭砍傷，然而，洪淨在被奪刀後，竟再掏出其他刀械持續攻擊。所幸車廂內多名乘客挺身而出，其中「長髮哥」許姓男子浴血搏鬥，臉部不幸遭到砍傷，不過他成功阻止更大傷亡。此案共造成3名乘客受傷，還包括一名17歲呂姓少年，其手臂與胸口都出現撕裂傷。法院審理時考量洪淨表達悔意，二審減刑後判處9年9個月有期徒刑，經最高法院駁回上訴，全案定讞。2024年11月8日晚間，北捷板南線新埔站列車上發生一起突發攻擊事件。42歲、具碩士學歷的王姓婦人，搭乘往頂埔方向的列車時，突然在車廂內掏出隨身攜帶的美工刀，朝一名鄭姓高中生頭頸部揮砍。被害少年左臉、左頸及左耳遭劃傷，血流不止，所幸在第一時間奮力反抗，成功拉開距離。其他乘客見狀立刻上前協助，合力壓制王姓婦人，才避免攻擊進一步擴大，未釀成更嚴重死傷。王姓女子事後被警方依殺人未遂罪嫌移送法辦。案件審理期間，法院考量其健康狀況，於2025年11月予以減刑，最終判處4年6個月有期徒刑，並裁定刑期執行完畢後，須接受2年監護處分。相較前面幾起案件，張文的犯案手法更顯極端，他不僅持刀砍人，還在北捷台北車站M7出口、地下連通道與中山站周邊多次投擲煙霧彈與汽油彈，製造恐慌後再鎖定人群攻擊，行動範圍橫跨捷運站體與商圈街道。張文趁亂變裝後，持長刀隨機襲擊路人，在警方追捕後衝到誠品南西頂樓，最終墜樓身亡，總共造成4死11傷慘劇，震驚全國。警方調查指出，張文在犯案前已搬離租屋處，並縱火焚燒汽機車及租屋處，行徑呈現高度失序狀態；而從他連續縱火、搬離住所、投宿旅館補充「彈藥」等一連串行為來看，顯示其犯案並非臨時起意，其身分也被查出為妨害兵役通緝犯。只是最終隨著張文墜樓身亡，所有動機與心理狀態，恐將成為無解的問號。特別引發社會高度討論的是，上述3起具指標性的捷運隨機攻擊案中，嫌犯鄭捷、洪淨與張文，皆為20多歲男性，姓名同為2個字，且犯案時不約而同選擇人潮密集、象徵日常秩序的捷運系統作為行兇場域。這些表面上的巧合，被網友反覆對照後，直呼「毛骨悚然」，也讓案件不再只是單一治安事件。從個案回顧到結構反思，這些事件提醒的，或許不只是加強維安或刑責的問題，而是如何及早辨識高風險徵兆、補上心理支持與社會安全網的缺口。當相似的輪廓一再出現，真正令人不安的，並非巧合本身，而是我們是否已經錯過了阻止悲劇重演的時機。