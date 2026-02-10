威力彩頭獎連續槓龜30期，也讓2月12日開獎的威力彩頭獎衝上13.5億這個天文數字，成為農曆新年前最受關注的大紅包。對此，命理專家小孟老師今（10）日點名，4生肖「蛇、狗、羊、豬」及4星座「射手座、巨蟹座、牡羊座、雙魚座」在2月12日偏財運最旺、迎來意外之財，建議可以挑選吉時、財神方位下注，進一步提升好運與金錢能量，很有機會中大獎。
威力彩13.5億要來了！4生肖財運旺財祕訣一次看
🟡生肖TOP 4：屬狗
老虎財水充沛，財富能量旺，下注前冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，再到投注下注，說不定會有好事發生。
🟡生肖TOP 3：屬狗
屬狗偏財運好，建議下注前將鑰匙放在口袋裡再放千元大鈔，就能開啟財庫讓財富不斷噴發。
🟡生肖TOP 2：屬馬
馬有長輩貴人，顯示你可以尋找家人來幫你下注或選號，若家人在異鄉，可以與他們通完電話再下注，才能藉由家人的財運來引進自身財氣。
🟡生肖TOP 1：屬蛇
蛇財運在元辰位上發光發熱，下注前打開手機觀看太陽與海洋的照片，再去下注，藉由水與日光的能量吸收大量財水入庫，將能帶旺你的財氣。
🟡2月12日好運星座
天蠍、天秤、水瓶、雙子。
威力彩13.5億頭獎要來了！2月12日最佳下注時間、方位一次看
🟡2月12日好運時段
◼︎上午09:00-11:00
◼︎中午11:00-13:00
◼︎下午17:30-15:00
🟡2月12日財神方位
西方
資料來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
