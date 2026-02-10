我是廣告 請繼續往下閱讀

「國造潛艦」海鯤號歷經多年研發與重重挑戰，近日終於完成下水作業，1月29日至2月16日，短短兩週密集進行4次潛航測試，展現成果！財經名嘴汪潔民在臉書發文，重提2024年引發爭議的「海鯤號洩密案」，並痛批某位立委當年涉入外洩機密，導致國造潛艦進度受阻。汪潔民指出，當年海鯤號的魚雷管原本已由德國設計、韓國代工，在美方協助下低調交付台灣使用，過程相當保密。然而，他痛批一名立委，「巴不得台灣沒有潛艦，拿到資料就奮不顧身，把資料轉交給南韓的外交單位」，導致事情鬧大，隨後韓國方面對出口設限，背後更可能涉及中國干預，整個國造潛艦計畫越拖越長。洩密事件直接導致魚雷管交付受阻，也導致海鯤號測試進度延後約半年。汪潔民感嘆「台灣不用有敵人，有這樣的立委就好了」，如今海鯤號終於完成下水測試，也象徵國造潛艦計畫邁出關鍵一步。後續各項性能指標是否能如期達標，仍是國人關注的重點。