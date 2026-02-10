我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣民眾黨2026年新北市議員初選，「四大金釵」之一的周曉芸，敗給對手陳彥廷後提出申覆，黃國昌也坦言，民調過程確實出現與正常程序不符的狀況。民眾黨中央選舉決策委員會今（10）日發聲明，表示已邀請擬參選人周曉芸與陳彥廷列席，針對民調執行過程出現的問題進行詳細說明，兩人已充分理解執行狀況，但仍需時間考慮後續處理方式，最終決定尚未定案。被視為黃國昌子弟兵的周曉芸，意外敗給對手陳彥廷，受訪時表示對結果感到驚訝，並提及陳彥廷在面試時表現生澀，台大畢業後在家樂福工作十年，爭議言論引發歧視賣場工作的質疑。對此，周曉芸致歉，澄清引用對手經歷是為了回應身分謠言，並非否定能力，強調「職業不分貴賤」，不該被視為負面評價，因表達不精確而造成社會誤解。選舉決策委員證實民調執行出現問題，周曉芸與陳彥廷兩人都在思考下一步如何進行，此次三蘆選區是否會採取重做民調或其它補救措施，要等兩位參選人考慮後再做決定，初選之際就遇上民調問題，不僅影響地方整合，民眾對制度信任度恐怕也打上問號。