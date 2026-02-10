我是廣告 請繼續往下閱讀

▲演藝工會理事長曹雨婷為《豆腐媽媽》事件發聲。（圖／台北市演藝工會提供）

八點檔《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚墜樓顱內出血，在醫院躺了多天後才出院，事件引發外界譁然，台北市電影電視演藝業職業工會（簡稱台北市演藝工會）理事長曹雨婷今（10）日出席活動時回應，事件曝光後，她接獲大量工會會員與媒體來電詢問立場與看法，對於未能第一時間回應，她也特別向外界致歉，坦言工會自事發至今仍處於沉痛與震驚之中，經過多日沉澱與審慎思考後，才決定對外發聲，並且直言：「安全是基本的人命底線。」對於本次《豆腐媽媽》職災事件，台北市演藝工會強調，所有劇組必須依法落實專業職業災害保險。曹雨婷指出，職災保險屬於高度專業領域，應交由專業單位處理，不能因預算或流程問題而輕忽；她進一步說明，演藝工會長期為幕前、幕後從業人員提供勞保、健保、職災保險、團體保險，以及法律諮詢、勞資糾紛協助與平權保障等服務，並會依不同職務與工作風險，提供相應的保障規劃。曹雨婷再強調，即便是臨時演員、高風險替身或武行人員，也應享有最基本的生命安全保障，「安全不是成本，是基本的人命底線。」曹雨婷直言，現在電視台與製作單位普遍面臨經營壓力，演員也是：「沒有戲拍的時候，不可能養一整組固定劇組，這是一筆非常龐大的支出。」因此，即便有作品製作，多數仍需仰賴外包製作完成。然而當外包劇組在有限預算下承接案子，為了讓作品順利完成，往往只能「縮衣節食」，壓縮成本空間，曹雨婷坦言，多數傷害與意外的發生，並非任何人樂見，她強調，製作環境的現實困境不能成為犧牲人身安全的理由，產業必須建立更明確的安全與保障底線。為防止本次事件再次發生，曹雨婷呼籲政府能在文化部或NCC的預算中，撥出專款成立 「演藝人員權益基金」，她表示，該基金可作為拍攝期間發生突發事故時的急難救助機制，成為演藝人員的制度性後盾，同時強化產業內部的互助網絡，「當然，我們希望這筆錢永遠用不到，因為那代表大家都平安無事，但制度一定要先存在。」