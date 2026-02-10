對於被問演員聯合聲明、採取抵制法律行動，製作人郭木盛對外回應：「電影無限期延期，以後再說。」

▲李千娜（如圖）與簡嫚書以及《世紀血案》劇組工作人員聯合發表聲明，抵制電影上映。（圖／翻攝自李千娜臉書）

合約內容遭質疑 授權問題成輿論風暴核心

▲《世紀血案》演員、劇組聯合抵制聲明曝光。（圖／翻攝自黃河臉書）

工作人員要求全面喊停 法律行動啟動

《世紀血案》演員、工作人員聯合聲明全文

電影《世紀血案》近期因題材與授權問題引發巨大爭議，事件持續在社會上延燒，今（10）日晚間多名參與演出的演員李千娜、簡嫚書、黃河、楊小黎、夏騰宏等人與劇組工作人員聯合發表嚴正聲明，指出製作單位在籌拍過程中，涉嫌刻意隱瞞關鍵授權事實，導致參與者在不知情的情況下投入演出與製作，要求製作方停止電影上映。聲明中明確指出，製作方在拍攝以「林宅血案」為題材的電影時，並未取得當事人林義雄先生及其他相關當事人與家屬的正式授權，卻仍逕自啟動拍攝計畫。演員與工作人員表示，製作方不僅未主動揭露授權缺失，甚至在合作初期以模糊說法帶過爭議背景，致使參與者誤以為拍攝已具備合法基礎。此一行為不僅引發社會譁然，更對事件相關家屬造成二度傷害，讓原本尚未平復的歷史傷痛再度被揭開。聯合聲明進一步揭露，演員與工作人員在簽署合約前，曾多次主動確認本片是否已取得完整授權，而製作方不僅在契約中明文保證已獲合法拍攝權利，還刻意未揭露劇本中涉及重大爭議的關鍵內容。聲明強調，若參與者在簽約時已知本片未經授權，絕不可能接受相關工作邀約。如今事實曝光，讓所有參與者深感震驚與自責，也對自身無意中成為傷害的一環表達最深切的歉意。面對爭議持續擴大，聲明明確表態，當前最重要的行動就是立即阻止該片的任何製作流程，包括拍攝、後製、上映以及任何形式的公開露出。演員與工作人員一致認為，若任由作品持續曝光，將持續對當事人及其家屬造成難以彌補的傷害，也不利於社會對歷史正義的理解與修復。此一立場，顯示參與者已選擇與製作方切割，並試圖以實際行動止血。聲明最後指出，相關演員與工作人員已分別委任律師，正式要求製作方立即停止以任何方式使用其肖像、姓名、聲音、表演內容及相關著作權素材。若製作方未依要求停止相關行為，將依法採取進一步法律行動，以捍衛自身權益。這份由全體演員與工作人員共同署名的聯合聲明，於中華民國115年2月10日正式發出，也為這起影視爭議投下一枚震撼彈，後續發展備受各界關注。針對電影《世紀血案》（下稱「本片」）製作方，蓄意隱瞞「未獲林義雄先生及其他當事人與其家屬授權」之事實，逕自拍攝以「林宅血案」為題材之電影，致使我方在完全不知情的情況下參與演出與製作，進而引發社會譁然，並對當事人及其家屬造成二度傷害。本片演員及工作人員在此表達最深切的歉意，並將進行後續法律責任之追究，特此發表聯合聲明如下：我方於簽約前，曾反覆確認本片是否已取得當事人授權。本片製作方不僅於契約中明文保證：「甲方（製作方）保證已取得拍攝本片之合法授權」，更刻意未告知劇本中涉及之重大爭議內容。倘若我方於簽約時即知悉未取得相關授權，絕無可能接受此項工作邀約。時至今日，製作方之行為已對當事人及其家屬造成難以彌補之重大傷害。現階段最迫切之事，即是全面阻止本片之任何製作、上映，以及任何形式之公開露出。我方已各自委任律師，嚴正要求本片製作方即刻停止以任何方式使用我方之肖像、姓名、聲音、表演內容及任何相關著作，否則將依法採取一切必要之法律行動，以維護自身權益。本片演員及工作人員 敬上中華民國115年2月10日