黃金價格歷經一週前的劇烈跌幅和震盪後，本週逐步回升，穩定在每盎司5000美元以上。金價是否已觸底？全球各大投行分析師這樣看。根據彭博報導，在連續兩天上漲後，金價穩定在每盎司 5000 美元以上，投資人正評估在歷史性拋售之後，價格是否已經觸底。現貨黃金在區間內波動，白銀則下跌。自 1 月 29 日創下歷史新高以來，貴金屬價格已回落約10%，不過今年以來仍大幅上漲。由投機性需求推動的貴金屬漲勢在 1 月底迅速告終，當時白銀創下史上最大單日跌幅，黃金也出現自 2013 年以來最劇烈的下挫。然而，支撐這波多年來最大漲勢的多項因素，包括升高的地緣政治風險、央行持續高檔的買盤，以及較低的利率環境等條件依然存在。瑞銀集團全球財富管理首席投資長海菲爾（Mark Haefele）表示，「近期的劇烈波動，讓市場對黃金作為地緣政治避險與市場震盪工具的價值產生質疑」；他表示：「我們認為這些擔憂被誇大了，黃金的漲勢將會恢復。」包括德意志銀行（Deutsche Bank AG）與高盛集團在內的多家投行與資產管理機構，都支持金價回升的看法。央行的需求韌性持續，中國央行在 1 月將其黃金購買行動延續至第 15 個月。海菲爾指出，除了持續存在的地緣政治風險之外，川普所屬意的聯準會主席人選華許（Kevin Warsh）也主張降息，「即使對美元價值的長期擔憂有所消退，這仍將對黃金價格形成支撐。」彭博認為，本週稍晚公布的數據將為聯準會政策走向提供線索。週三公布的 1 月就業報告預料將顯示勞動市場趨於穩定，而通膨數據則在週五發布。