無黨籍立委高金素梅遭檢調搜索，調查局約談高金素梅等18人到案說明。民進黨立委王世堅下午陪同子弟兵賴俊翰車掃時受訪，強調相信高金素梅的為人處事與政治立場，雖然大家分屬不同政黨且政治立場偶有不同，但他認為高金素梅仍是站在「台灣派」這邊，兩黨終究應以合作為優先，並呼籲大眾讓「司法歸司法」，相信高金素梅只要從容面對，問題終將獲得釐清。不少國民黨立委第一時間跳出來喊政治介入，王世堅則強調，司法獨立調查絕對沒有政治因素。他指出，執政黨忙於財政、經濟發展及國防預算爭取通過，現狀可謂國事如麻、焦頭爛額，根本無暇干預司法偵辦。他認為司法檢調單位這幾十年來，已建立一定的公信力與好評，不可能為了單一政黨利益而隨意指揮調度，更不會拿自己的司法清譽開玩笑，此次行動定是事出有因。不過，王世堅也對調查「消息走漏」感到懷疑，表示司法查訪理應保密，重申「偵查不公開」的重要性，希望未來任何司法訪談都能秘密進行，避免每件事情都被扯上政治風向。他也一再強調，高金素梅在國會問政與選區服務都有好評，只要針對檢調提出的疑問據實答覆，相信案情很快就能水落石出。