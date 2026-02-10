我是廣告 請繼續往下閱讀

國內非洲豬瘟，芬普尼雞蛋等食安事件連環爆，正值農曆春節準備年菜之際，如何才能買得安心、吃得放心、花得省心？「小鮮肉直賣網」執行長鄭茂祥，是傳統市場肉攤第三代接班人，力拼轉型，從源頭養殖到末端零售全面改革，近期更遠赴丹麥取經，要為台灣消費者食安把關。鄭茂祥從小在傳統市場長大，家族從事豬肉販賣已歷經三代，父親經營的「統業肉舖」超過四十多年，他傳承父業，並擴大規模成立小鮮肉直賣網，希望能帶領傳統市場同業轉型，讓豬肉產業成長改變，不管是豬肉攤商業者或是消費者都能受惠進步。鄭茂祥表示，基於為消費者把關，追溯到掌握肉源，首先於台南成立畜牧場，並取得產銷履歷認證，讓消費者能買得安心。至今已擴展至雲林畜牧二場，並有擴大台南場在養頭數規模計劃。目前台南場一年可供應一萬二仟頭豬隻，未來雲林場更可供應到一萬六仟頭，未來計畫在南投設置蛋雞場，打造密閉式智能化養殖系統，讓消費者吃到既安全又營養的雞蛋。鄭茂祥指出，這種從畜牧場直達餐桌的消費模式，不僅省去多層運銷成本，更能在年節物價波動時，提供消費者更平實、穩定價格，同時從源頭把關，溯源產銷履歷，也能為肉品品質把關，讓食安不再吃是口號。今年一月，鄭茂祥參與屏東科大和中興大學的教授學生團隊，一同前往丹麥ZBC肉品學校進修取經。丹麥在豬隻育種和動物福利，食品安全及制度化管理方面具全球代表性，食品安全與品質管理標準極高，部份肉品在嚴格管控與法規規範之下，可供生食使用。鄭茂祥表示，透過丹麥取經，對他及小鮮肉直賣網而言，是一次產業升級和擴大國際視野的重要學習。借鏡國際經驗，不僅提升產業價值，更有助於提升消費者食安保障，打造一個讓消費者免於食安疑慮的消費環境。小鮮肉直賣網正式走向資本市場，並申請櫃買中心創櫃板輔導中。鄭茂样希望透過創櫃板協助，逐步完善內部治理架構，財務制度營運透明度，為未來成為公開發行公司奠定基礎。