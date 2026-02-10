我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季進入下半場，現年41歲的洛杉磯湖人超級球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）即將在今夏合約到期後成為非受限自由球員。關於這位傳奇球星的「最後一舞」將在何處上演，近期引發熱烈討論。前克里夫蘭騎士總管格里芬（David Griffin）大膽預測，詹姆斯極有可能選擇回到家鄉結束職業生涯；而ESPN球評帕金斯（Kendrick Perkins）更爆料，騎士現任雙星米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）已經展開招募行動。曾在詹姆斯效力騎士時期（2014-2017）擔任總管的格里芬，近期在《BIGPLAY Sports Network》節目中被問及詹姆斯重返克里夫蘭的可能性。他給出了令人玩味的答案：「如果他在某種程度上不回到那裡，我會感到驚訝，因為俄亥俄州東北部對他來說意義重大。」雖然格里芬強調自己目前與詹姆斯陣營沒有直接聯繫，但他認為從故事的「戲劇張力」來看，讓這位阿克倫（Akron）之子回到選秀起點並贏得隊史首冠的地方退休，將是最完美的結局。「這其中的故事性讓我感到興奮，」格里芬補充道。除了前管理層的預測，詹姆斯的前隊友、現任球評帕金斯則在《The Road Trippin Show》節目中拋出震撼彈。他透露，騎士隊目前的兩大核心——米契爾與透過交易加盟的哈登，已經開始私下運作。「我的消息來源告訴我，米契爾和哈登已經開始著手，準備在休賽季全力延攬詹姆斯，」帕金斯說道。騎士隊在引進哈登後，目標直指總冠軍，若能再加上詹姆斯，將組成恐怖的「三巨頭」陣容。這也將是詹姆斯繼2010年離隊、2014年回歸後，第三度披上騎士戰袍。詹姆斯目前在湖人與唐西奇（Luka Doncic）、里維斯（Austin Reaves）並肩作戰，球隊目前以32勝20負暫居西區第5。然而，唐西奇近期遭遇腿筋傷勢，歸期未定，這讓湖人本季的爭冠前景蒙上陰影。儘管已高齡41歲，詹姆斯本季依然維持全明星身手，場均繳出23.8分、7.7籃板、8.9助攻，投籃命中率高達50.4%。今夏他將有權決定自己的命運，究竟是續留洛杉磯，還是響應家鄉的召喚完成「落葉歸根」的劇本，將是休賽季最大看點。