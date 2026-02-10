我是廣告 請繼續往下閱讀

▲神木隆之介宣布結婚。（圖／X@kamiki_official）

日本實力派男星神木隆之介今（10）日拋出震撼彈，他透過經紀公司對外宣布結婚喜訊，新娘的身分是圈外女性，消息一出立刻在日本演藝圈與社群平台掀起熱烈討論，32歲的他，以「國民弟弟」形象陪伴觀眾成長多年，低調步入婚姻讓粉絲紛紛獻上祝福。神木隆之介的經紀公司今日發聲明，透露神木隆之介已於近日完成結婚登記，正式成為人夫，聲明中並未透露太多婚姻細節，僅表示新娘為圈外女性，因為妻子並非公眾人物，因此經紀公司呼籲外界尊重他的隱私與日常生活，避免過度打擾。神木隆之介是日本演藝圈少見「從小紅到大」的代表人物，他2歲就拍廣告出道，1999年正式進入戲劇圈，童星時期便累積大量作品與高知名度。2005年，12歲的神木隆之介主演電影《妖怪大戰爭》，一舉奪下被譽為「日本奧斯卡」的 日本電影學院獎新人演員獎，演技實力備受肯定；隔年在電視劇《偵探學園 Q》中擔任主演，之後陸續以《聽說桐島退社了》、《爆漫王》等作品成功轉型，逐步站穩實力派男星地位。動畫配音領域更是神木隆之介的另一張王牌，被粉絲封為「動畫界的票房保證」，他曾參與《神隱少女》、《夏日大作戰》、《借物少女艾莉緹》等經典動畫，並在《你的名字》中為男主角「立花瀧」配音，成功打入全球市場。出道多年來，神木隆之介幾乎沒有負面新聞，形象清新、作風低調，此次宣布結婚，雖讓粉絲直呼「太突然」，但也讓大家開心送上祝福，希望他在未來的路上繼續成長。