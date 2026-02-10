我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Sydney被爆升格「8寶媽」，網友目擊她拿媽媽手冊在醫院候診。（圖／翻攝林叨囝仔The Lins' Kids臉書）

以家中生了7個孩子為亮點的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」，近日被網友目擊媽媽Sydney現身醫院產檢候診區，手中還拿著「媽媽手冊」，疑似已懷上第8胎，因夫妻倆過去曾捲入嘲笑資源班、臨盆硬要爬山等爭議，因此再次懷孕掀起許多網友關注。一名網友今（10）日在Threads爆料，表示在醫院候診區巧遇Sydney與丈夫，且看到她手上拿著媽媽手冊，猜測她懷上了第八胎隨後，該網友也指出當時候診區不少家長都注意到此事，現場一度出現熱烈討論，有人戲稱第8胎是「八寶粥」，甚至好奇未來是否會出現「九層塔」，不過針對懷孕傳言，Sydney本人尚未正面回應，但相關畫面已在社群瘋傳。事實上，Sydney對於生小孩的態度向來相當公開，她曾多次分享，自己22歲生下第一胎後，幾乎每兩年就迎來一名孩子，並認為「生命是禮物」，因此與丈夫從不刻意避孕，更曾公開表示希望「生到45歲、更年期為止」；她過去也在節目《醫師好辣》中自曝夫妻間仍維持固定親密頻率，甚至笑稱自己「忙到連害喜的時間都沒有。」然而「林叨囝仔」多年來捲入多次爭議，如：Sydney在直播中發表訕笑資源班學生的言論、懷第7胎時，挺著8個月身孕堅持登山，結果造成身邊山友受傷；另外還有讓孩子生吃野生動物內臟、挺孕肚揹幼兒滑雪卻未配戴護具，以及讓年幼孩子獨自搭乘Uber等行為，多起爭議累積下，「林叨囝仔」已關閉台灣的臉書專頁與IG，轉而進軍中國平台小紅書，並改以簡體字經營，重新塑造形象。